Le retour du Covid en Chine et en France

Une nouvelle souche baptisée NB.1.8.1 a été détectée sur le territoire français tandis que l’Asie fait face à une flambée épidémique inquiétante. Jean-Marc Sabatier avait alerté dès le 8 mai 2025 (ci-dessous).

Après plusieurs mois d’accalmie, la covid-19 refait surface avec l’émergence d’un nouveau variant qui mobilise l’attention des autorités sanitaires. La souche NB.1.8.1, récemment identifiée en France, suscite la vigilance des experts alors que la Chine traverse une nouvelle vague épidémique.

Quatre cas détectés en France

Le Centre national de référence de Lyon, chargé de surveiller les variants émergents, a confirmé la détection de cette nouvelle souche sur le territoire français. Quatre cas ont été identifiés à ce jour, répartis entre établissements hospitaliers et médecine de ville.

« On en a trouvé un peu en France, pas beaucoup, quatre qui ont été trouvées, à la fois à l’hôpital et en ville », précise le virologue Bruno Lina. Si ce nombre reste limité et non préoccupant dans l’immédiat, la situation mérite néanmoins une surveillance attentive.

L’Asie en première ligne

Le variant NB.1.8.1 circule de manière plus intensive dans d’autres régions du monde, particulièrement en Asie. La Chine connaît actuellement une flambée de cas depuis plusieurs semaines, avec Hong Kong en tête des territoires les plus touchés.

Cette résurgence intervient alors que Santé publique France avait déjà signalé un rebond des infections respiratoires aiguës lors des fêtes de fin d’année, même si l’activité liée à la covid-19 demeurait alors relativement stable. Les autorités sanitaires maintiennent leur surveillance pour évaluer l’évolution de ce nouveau variant sur le territoire national.