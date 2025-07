D’incandescents « Feux dans la plaine »

Dans ce film noir sur fond de fait-divers, le cinéaste chinois Zhang Ji évoque la crise sociale d’un pays désormais « obsédé par l’argent et les biens matériels ».

C’est une Chine abimée que montre le chef-opérateur Zhang Ji dans le premier long-métrage qu’il a réalisé, « Des feux dans la plaine » (sortie le 9 juillet), qui avait été présenté en 2022 aux Rencontres du Cinéma de Gérardmer. Adapté d’un roman de Shuang Xuetao, « Moïse dans la plaine », ce film évoque deux époques, deux générations, en partant d’abord d’un fait-divers. En décembre 1987, alors que des chauffeurs de taxi sont assassinés, un flic s’infiltre et se fait passer pour un taximan afin d’enquêter. Jamais élucidée, l’affaire est oubliée pendant huit ans, jusqu’à ce qu’un jeune policier décide à son tour de l’élucider et de rechercher la vérité.

Après la révolution culturelle c’est une révolution industrielle qui a bouleversé la Chine, l’ancienne Mandchourie dans le Nord-Est étant alors « la région emblématique de la prospérité du système économique socialiste ». Avant de devenir plus tard une région désormais sinistrée lorsque les usines ont été fermées et les ouvriers mis au chômage, tombant dans une misère sociale. De nombreux habitants, dont une jeune fille volontaire envisageant alors de partir « loin d’une terre sans horizon ni espoir », vers un sud plus florissant et avec l’espoir d’une autre vie.

Une perte des repères spirituels et moraux

Il y a de la violence, de la sauvagerie, et une certaine fatalité dans ces incandescents « Feux dans la plaine », film noir, aux nombreuses séquences nocturnes et au graphisme caractéristique du cinéma chinois contemporain. Zhang Ji y raconte des destins perturbés par les bouleversements sociétaux, et la crise sociale d’un pays désormais « obsédé par l’argent et les biens matériels ». « Dans la Chine d’aujourd’hui, au fil d’un développement économique rapide et brutal, les différences entre territoires se sont approfondies, l’inégalité entre riches et pauvres s’est creusée, et plus grave encore, l’individu a perdu ses repères spirituels et moraux », constate le cinéaste chinois, « La Chine de ces dernières décennies a traversé les changements majeurs du monde en termes d’environnement économique, et la vie des individus a dû s’adapter à une succession de configurations sociales profondément différentes ».

Patrick TARDIT

« Des feux dans la plaine », un film de Zhang Ji (sortie le 9 juillet).