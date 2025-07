Trump en Écosse : les droits de douane au menu

Le président américain Donald Trump mène du 25 au 29 juillet 2025 une visite diplomatique en Écosse, mêlant affaires personnelles et enjeux géopolitiques majeurs. Face à la menace de droits de douane de 30% dès le 1er août, l’Europe tente de sauver les relations commerciales transatlantiques.

Une visite écossaise sous haute tension

Donald Trump a atterri le 25 juillet à l’aéroport de Prestwick, près de Glasgow, pour un séjour de quatre jours officiellement considéré comme une mission de travail. Cette visite combine diplomatie officielle et promotion de ses propriétés golfiques en Écosse.

Le président séjourne dans ses deux complexes de Turnberry (Ayrshire) et Balmedie (Aberdeenshire), où il doit inaugurer le nouveau parcours MacLeod, soulevant des questions sur les conflits d’intérêts entre ses fonctions présidentielles et ses affaires familiales.

Négociations d’urgence avec Ursula von der Leyen

L’enjeu principal de cette visite reste la rencontre avec la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Face à la menace de tarifs douaniers de 30% sur les produits européens dès le 1er août, les deux dirigeants tentent de trouver un compromis in extremis.

Trump a estimé les chances de parvenir à un accord entre l’UE et les États-Unis à « 50-50 », révélant l’incertitude qui plane sur ces négociations cruciales. Des entretiens sont également prévus avec le Premier ministre britannique Keir Starmer et le First Minister écossais John Swinney.

Des déclarations polémiques sur l’immigration et l’énergie

Le président américain n’a pas hésité à critiquer vivement la politique européenne, dénonçant l’immigration comme une « invasion horrible qui tue l’Europe » et avertissant : « Ressaisissez-vous ou vous n’aurez plus d’Europe. » Il s’est également opposé à l’éolien, affirmant que les éoliennes détruisent les paysages et tuent les oiseaux.

Mobilisation sécuritaire et manifestations

La visite s’accompagne d’importantes mesures de sécurité avec l’opération « Roll » de Police Scotland, mobilisant des milliers d’agents, des barrages routiers et une surveillance par drones. Parallèlement, des manifestations anti-Trump ont rassemblé jusqu’à 1 500 personnes dans plusieurs villes écossaises, protestant contre ses politiques et ses positions sur Gaza.

Des enjeux économiques majeurs pour l’Europe

L’issue de ces négociations aura des répercussions considérables sur l’économie européenne. En cas d’échec, l’Allemagne risque une crise majeure de son secteur automobile avec des surtaxes sur BMW, Mercedes et Audi, tandis que la France pourrait connaître une crise agricole et l’Italie, voire ses exportations agroalimentaires s’effondrer.

Cette visite diplomatique cruciale se déroule dans un contexte de tensions commerciales renouvelées depuis le retour de Trump à la Maison Blanche en janvier 2025, marquant un tournant potentiel dans les relations transatlantiques.