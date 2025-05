CHRU Nancy : Attention aux tiques !

Du 12 au 17 mai 2025 en France, se tiendra la semaine « TIQUES et VOUS », un événement national dédié à informer le grand public sur la prévention des piqûres de tiques et les maladies qu’elles peuvent transmettre, notamment la maladie de Lyme.

Pour la 3ᵉ année, le centre de référence des maladies vectorielles liées aux tiques (CRMVT) du CHRU de Nancy, se mobilise pour sensibiliser le plus grand nombre aux bons gestes à adopter pour éviter de se faire piquer et en cas de piqûre.

Un programme en cinq temps

Durant cette semaine de sensibilisation, plusieurs thématiques essentielles seront abordées :

Cette semaine sera l’occasion de partager les avancées scientifiques, les recherches en cours et les enjeux médicaux liés aux tiques et aux maladies qu’elles transmettent. L’accent sera mis sur l’importance de la prévention pour limiter les risques de piqûres et de maladies ainsi que sur la diffusion des parcours de soins adaptés.

Programme des actions à Nancy

Mercredi 14 mai, 10h à 17h : Journée de prévention et d’ateliers ludiques, de 10h à 16h, dans le hall de Brabois Adultes

Apprenez à enlever une tique ou à bien les connaître en les observant à la loupe.

En présence des professionnels du CRMVT du CHRU de Nancy

Jeudi 15 mai : Information et prévention au Centre national de formation de l’ONF

Samedi 16 mai, 14h à 17h : marche pédagogique (découverte et prévention) à la forêt de Haye avec l’association de sauvegarde et de promotion de la Forêt de Haye

Inscription obligatoire : sylviecunin@orange.fr (dans la limite des 30 places disponibles)

Tarifs : gratuit pour les adhérents de l’association de sauvegarde et de promotion de la Forêt de Haye | 5 € pour les non-adhérents.

En parallèle, les professionnels du CRMVT se déplacerons dans le Doubs pour une journée de formation « Parler des tiques et des maladies vectorielles associées » en collaboration avec le Parc Naturel régional du Doubs Horloger, le mardi 13 mai.

Le 18 février dernier, la Haute Autorité de Santé a publié l’actualisation des recommandations de bonne pratique sur la borréliose de Lyme et les autres Maladies Vectorielles à Tiques, fruit d’un travail collaboratif entre représentants des usagers et professionnels de santé.

La semaine « TIQUES et VOUS » offrira ainsi une opportunité d’informer le public et les professionnels de santé sur les nouveautés concernant les modalités diagnostiques, thérapeutiques et les parcours de soins des patients.