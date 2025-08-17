Alerte sanitaire : rappel d’œufs contaminés par la salmonelle

Des œufs de la marque Lorrain’œuf distribués depuis le 5 août 2025, essentiellement en Grand Est, font l’objet d’un rappel produit en raison d’une possible contamination par la bactérie salmonelle.

Régions touchées : Grand Est (Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges)

Enseignes : Auchan, Leclerc, Carrefour, Intermarché, Métro, Prodor+, Match, Saveur d’Orient

Codes produits concernés : PA10, MPA10, PAP12, SOLM 12, MPA 6, GEF6, 200 XL, SOL6, MPA30, MPA20, PAMFR30x90, PAGFR60, SOLM30, GFR30x180, MPA24, GFR30

Lot : 1FRVEF01

Date limite de consommation : 28 août 2025

Consignes à suivre

Ne pas consommer ces œufs et les détruire

Remboursement possible en appelant le 03 83 71 33 17 avant le 30 septembre 2025

Surveiller l’apparition de symptômes (diarrhée, vomissements, fièvre) entre 6 et 72 heures après consommation

Consulter un médecin en cas de symptômes, particulièrement pour les enfants, femmes enceintes et personnes immunodéprimées

Il s’agit d’éviter tout risque d’intoxication alimentaire par une vigilance immédiate et des gestes simples de prévention.

Rappel conso