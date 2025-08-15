Roumanie : la France et les « Diables Rouges » de Colmar honorés

Fin 1916, lors de la Grande Guerre, répondant à l’appel de la Roumanie, la France dépêchait dans ce pays francophile d’Europe orientale une importante mission militaire commandée par le général Henri Mathias Berthelot. Elle contribua largement, malgré la trahison de nos « alliés » russes, au redressement victorieux d’une armée roumaine en déroute.

Le 10 août 1917, au prix d’immenses sacrifices, la progression des Empires Centraux fut définitivement stoppée sur les collines de Cosna marquant les derniers contreforts des Carpates orientales. Au-delà, s’ouvraient aux appétits allemands et austro-hongrois les plaines de Moldavie et surtout la ville de Iasi, capitale provisoire du pays où s’étaient repliés le roi Ferdinand I, la très populaire reine Maria, et le gouvernement roumain.

La première défaite du ‘’Renard du désert’’

Le lieutenant français Paul Berge, héros de Verdun, fut mortellement blessé ce jour-là. Face à lui, les troupes de montagne allemandes commandées par un certain Erwin Rommel. Blessé lors de la bataille, ce fut la première — et la moins connue — des défaites de celui qui deviendra en 1942 le fameux « Renard du Désert ».

La résistance farouche des combattants roumains, soutenue par l’appui des 2 000 officiers de la mission Berthelot mobilisa près de 40 divisions adverses, soulageant ainsi notablement le front français. Sans cet engagement, l’Histoire n’aurait sans doute pas été la même.

Le 152ᵉ régiment d’infanterie de Colmar à l’honneur

Depuis 2020, autour d’un ensemble monumental niché dans un magnifique paysage bucolique patrouillé par les moutons et des chiens habiles à combattre les ours et les loups, nombreux ici, une importante cérémonie militaire commémore la fameuse bataille. En témoignage de reconnaissance de l’engagement français, passé et présent à ses côtés, la Roumanie exprime ainsi sa gratitude.

Cette année, le colonel Mohamed Aguid, commandant du 152e régiment d’infanterie de Colmar, représentait la France en sa qualité d’actuel chef de corps de la Mission AIGLE que certains roumains n’hésitent pas à comparer … à une nouvelle mission Berthelot.