La Corée du Sud émet un avertissement d’urgence concernant l’ARNm : « 6 milliards de personnes sont désormais atteintes du VAIDS »

Plus on s’efforce d’enterrer la vérité, plus elle devient indéniable. Une équipe de chercheurs sud-coréens de haut niveau a fait exploser une bombe scientifique : les vaccins à ARNm démantèlent systématiquement les systèmes immunitaires, déclenchant un phénomène dévastateur appelé VAIDS (Vaccine Acquired Immune Deficiency Syndrome).

Les preuves sont examinées par des pairs, les chiffres sont stupéfiants et les conséquences ? Cataclysmiques. Autrefois raillée comme une conspiration sauvage, la VAIDS est aujourd’hui une plaie, qui détruit les mensonges de la machine médiatique et ébranle les fondements de la confiance dans la médecine elle-même.

Ce fléau, disent-ils, ravage déjà la santé de plus d’un milliard de personnes dans le monde.

Rappelons que Jean-Marc Sabatier alerte sur ce sujet depuis près de cinq ans, sans être entendu. (voir notre article ci-dessous)

🚨 South Korea Issues Emergency mRNA Warning: « 6 Billion People Now Have VAIDS » 🇰🇷

The harder they try to bury the truth, the more undeniable it becomes. A team of top South Korean researchers has detonated a scientific bombshell: mRNA vaccines are systematically dismantling… pic.twitter.com/WYFjK6jRLV

