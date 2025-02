Covid-19 : Jean-Marc Sabatier invité au Parlement européen

Répondant à l’invitation de la députée européenne Virginie Joron, Jean-Marc Sabatier accompagné d’Estelle Fougères a accordé une interview à Alexandre Penasse pour l’émission D-Kript du média Kairos. Attention : révélations!!!

L’interview exclusive avec le chercheur Jean-Marc Sabatier met en lumière des préoccupations majeures concernant les vaccins ARN messager et leur utilisation continue dans le domaine médical et vétérinaire.

Des inquiétudes croissantes sur la technologie ARN messager

Selon Jean-Marc Sabatier, la technologie des vaccins ARN messager présente des risques significatifs qui n’ont pas été suffisamment étudiés. Il souligne notamment que ces vaccins peuvent provoquer une production importante de protéines Spike, entraînant ce qu’il appelle une « spikopathie ». Cette condition serait liée à un dérèglement du système rénine-angiotensine, un système hormonal et enzymatique présent dans tout l’organisme.

L’expansion préoccupante des vaccins auto-amplifiants

Le chercheur alerte particulièrement sur le développement des vaccins ARN messager auto-amplifiants, une technologie qu’il considère comme particulièrement dangereuse. Ces vaccins, déjà utilisés dans l’élevage, notamment pour les canards et les porcs, contiennent un complexe enzymatique capable de multiplier l’ARN messager dans l’organisme, avec des conséquences potentiellement imprévisibles.

Des questions sur la transparence et la gouvernance

L’interview révèle également des préoccupations concernant la gouvernance de la crise sanitaire. Les intervenants évoquent notamment le rôle controversé de certains responsables et le manque de transparence dans les contrats passés avec les laboratoires pharmaceutiques. Le cas d’Ursula von der Leyen et des contrats Pfizer est particulièrement éloquent.

Impact sur la santé publique et la sécurité alimentaire

Une inquiétude majeure concerne l’utilisation croissante des vaccins ARN messager dans l’élevage animal et ses potentielles répercussions sur la chaîne alimentaire. Les intervenants soulignent l’absence d’études approfondies sur les risques pour les consommateurs et appellent à plus de transparence dans l’étiquetage des produits alimentaires issus d’animaux vaccinés.

Des effets secondaires préoccupants

Le chercheur met en garde contre divers effets secondaires potentiels, notamment sur la fertilité et le développement embryonnaire. Il explique que le système rénine-angiotensine, affecté par ces vaccins, joue un rôle crucial dans la production d’hormones et le développement des organes.

Cette interview soulève des questions importantes sur l’avenir de la vaccination et la sécurité des nouvelles technologies médicales, appelant à une plus grande prudence et à davantage de recherches indépendantes sur ces questions de santé publique.