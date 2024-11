Léo Dubois, étudiant de 22 ans en 3ᵉ année de licence de biologie à l’Université d’Aix-Marseille, a publié en octobre 2024, son premier livre intitulé « covid-19, PLUS JAMAIS ÇA ! » aux éditions Marco Pietteur, avec la préface du Professeur Christian Perronne.

Le plus grand scandale sanitaire mondial de tous les temps

Cet ouvrage offre une analyse critique des mesures sanitaires, notamment de la vaccination (essais cliniques/composants/efficacité/effets indésirables). Il propose également une remise en perspective des chiffres de l’épidémie, explore les traitements potentiels et aborde la question de la corruption dans le monde scientifique et médical.

L’auteur expose les incohérences et contradictions des mesures sanitaires telles que le confinement, le port du masque et la vaccination obligatoire. Le livre met en lumière la propagande médiatique et la culpabilisation des citoyens, ainsi que les conséquences néfastes sur la société, la santé mentale et la jeunesse.

La corruption des industries pharmaceutiques

Il explore également la corruption au sein des industries pharmaceutiques et des gouvernements, et propose une analyse des chiffres de mortalité et d’hospitalisations pour démontrer la surévaluation de la gravité de la pandémie. En fin de compte, l’ouvrage appelle à une remise en question des politiques publiques et à une vigilance accrue pour éviter la répétition de telles crises.

« Covid-19 : Plus jamais ça » de Léo Dubois (éditions Marco Pietteur) 244 pages- 19,90 €