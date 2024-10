Troubles bipolaires : Conférence sur les émotions et remise de prix

L’association Bipolaire? si tu savais… a organisé à Nancy une conférence sur les émotions et remis un prix sur la recherche des troubles bipolaires.

Les émotions

Lisa Briot, psychologue au CPN, est intervenue sur le thème « Les émotions : un cocktail chimique ». D’où viennent-elles ? C’est un mécanisme neurophysiologique, explique-t-elle. Un concept universel selon Ekman (1971). Elles sont innées : colère, peur, dégoût, surprise, joie, tristesse : ce sont les émotions primaires.

Elles sont produites par le cerveau (néocortex, système limbique, cerveau reptilien). Autres zones impliquées : le thalamus, le cortex visuel, l’amygdale. Les émotions arrivent directement, sans passer par la pensée. Elles sont en lien avec les hormones via les glandes endocrines.

La dopamine (un neurotransmetteur) est l’hormone de la joie. Le plaisir la stimule. S’il y a dérèglement, c’est la dépression.

L’adrénaline est l’hormone du danger.

Y a-t-il une différence entre hommes et femmes ? Chez la femme, il y a une variation tout au long du cycle. Colère ou tristesse ont plus d’ampleur chez la femme.

La « gestion » des émotions

Edith Roque-Digny, responsable de la Maison des Ados, explique qu’en psychiatrie, il y a 40 ans, on ne parlait pas de « gestion des émotions ». C’est l’environnement surtout qui provoque l’émotion ; elle n’est pas genrée. Le terme de « gestion » : c’est du vocabulaire d’entreprise ! Peut-on contrôler les émotions ? Contrôler le ressenti ? Pleurer ne fait-il pas du bien ?

Le contrôle cadenasse les émotions. Parler fait du bien.

Une main tendue fera toujours le plus grand bien !

Il y a une seule émotion positive : la joie !

Jean Drogo, psychiatre au CPN : Faut-il contrôler ou éviter ? Est-ce un problème, les émotions ? C’est plutôt un signal, dit-il. Comme un voyant rouge dans la voiture ! Les émotions ne sont pas « attendues » ; elles signalent qu’il y a quelque chose d’important pour nous.

Chacun peut développer des stratégies en réponse à une émotion : partir, courir une heure… Ou d’autres astuces ! Le discours pour soi-même est souvent péjoratif. On peut se demander ce qu’on dirait à un ami qui ne sait pas gérer son émotion. Ou encore, se demander : que dois-je comprendre ?

C’est d’être seul avec son émotion et ne pas savoir qu’en faire qui est un problème !

Le prix de la recherche sur les troubles bipolaires

Louise Perrin a soutenu son mémoire en Psychologie clinique en juin 2024 à l’université de Strasbourg, lauréate du Prix Recherche sur les Troubles Bipolaires édition 2024 de l’association Bipolaire ? Si tu savais… (jury présidé par le Pr. Pierre-Alexis Geoffroy)

Évaluation d’une thérapie pour des personnes avec un trouble bipolaire et des symptômes dysphoriques prémenstruels à partir d’une étude de cas multiples

Chez les personnes avec un trouble bipolaire, les variations au cours d’une journée peuvent être extrêmes.

Les troubles bipolaires ont une prévalence de 3% dans la population ; c’est la 6ᵉ cause de mortalité dans le monde. Il existe des comorbidités chez 65 des personnes (abus de substances 45%, troubles anxieux 43%, personnalité borderline 25%, dysphorie prémenstruelle 23%)

Les troubles dysphoriques prémenstruels se traduisent par de la colère, de l’anxiété, une concentration difficile, le fait de fondre en larmes facilement, avoir une humeur dépressive, des envies irrépressibles de nourriture, etc.

Chez les personnes avec un trouble bipolaire, les cycles sont plus rapides, il y a plus d’épisodes dépressifs.

Comment agir face aux dysrégulations émotionnelles ? (La dysrégulation émotionnelle = quand l’expérience et/ou l’expression des émotions empêchent la personne d’atteindre ses objectifs personnels). Il faut suivre son cycle menstruel : mieux le connaître pour anticiper la phase prémenstruelle difficile à gérer.

Également : prévenir et informer son entourage ; exprimer ses besoins ; demander éventuellement de l’aide ; prévoir des activités plaisantes durant la phase prémenstruelle.

Comment réguler ses émotions ?

Prendre conscience qu’on est traversé par une émotion

Accueillir et nommer l’émotion

Sélectionner une stratégie utile

Mettre en place cette stratégie

La pleine conscience est efficace

Il faut être sans jugement.

Des stratégies : l’apaisement de soi (courir, prendre un bain chaud, de grandes respirations, etc. …). Restructurer ses pensées, rechercher des pensées alternatives.

Conclusions de l’étude :

Thérapie réalisable et appréciée

Efficace pour traiter les difficultés émotionnelles

Impact positif sur le rétablissement du trouble bipolaire (le pouvoir d’agir, l’estime de soi…)

Nécessité d’évaluer les symptômes prémenstruels pendant plusieurs mois

Perspectives :

Améliorer la thérapie

Ajouter une séance autour de la communication

Créer des documents autour du cycle menstruel

Proposer la thérapie à d’autres personnes et évaluer les effets

Évaluer son efficacité dans d’autres troubles

Utiliser une méthodologie plus complète

Continuer le travail de recherche et la sensibilisation autour du trouble dysphorique prémenstruel

Conférence organisée par l’association Bipolaire ? Si tu savais