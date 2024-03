Les troubles bipolaires portés à l’écran

Entre partage d’émotions et caricatures : Jeudi 18 avril à partir de 15h à l’Institut Européen du Cinéma et de l’Audiovisuel à Nancy.

En écho à la Journée Mondiale des Troubles Bipolaires 2024, l’association « Bipolaire ? Si tu savais… » organise une demi-journée de sensibilisation aux troubles bipolaires le 18 avril à l’IECA de Nancy.

Découvrir la maladie

Cette journée de partage offre au grand public une occasion unique de découvrir les diverses expériences de vie liées à cette maladie, le tout dans une atmosphère de découvertes et d’échange. À travers des supports audiovisuels, des projections, des témoignages vivants et la présence d’intervenants variés, cet événement promet un partage d’émotions et une exploration enrichissante pour tous ceux qui ont la curiosité de venir s’informer.

Eloïse Valli marraine

Au cœur de cet événement, Eloïse Valli, comédienne, actrice et artiste peintre, prendra la parole pour partager son expérience personnelle de proche de personnes concernées par les troubles bipolaires. En tant que marraine de l’événement, son témoignage authentique et poignant offrira un regard unique sur cette réalité souvent méconnue.

Les temps forts

Lancement d’une série de mini-capsules vidéo réalisées par l’association « Bipolaire ? Si tu savais… » intitulée »Il y a de la bipolarité dans l’air ! » Des réponses claires et concises aux questions fondamentales sur la bipolarité, dans un format agréable et original, qui dédramatise le sujet

Multiples découvertes audiovisuelles, travaux de recherche d’étudiants

Projection de Daddy Cool, comédie dramatique américaine de Zoé Saldana avec Mark Ruffalo dans l’amphithéâtre à 18 h (réservation conseillée par mail)

Échanges avec un panel spécialiste de la question composé d’un psychiatre du Centre Expert des Troubles Bipolaires, de personnes concernées et de proches (19 h 30)

Buffet offert avec animation musicale en clôture de la journée à partir de 20 h 30 dans le jardin.Institut Européen du Cinéma et de l’Audiovisuel, 10 rue Michel Ney à Nancy

Contact :

Association Bipolaire ? Si Tu Savais… – 14, rue du Cheval Blanc – 54000 NANCY

Tél. 06 15 82 61 22 – Site internet : bipolairesitusavais.com