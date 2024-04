Les vertus extraordinaires de la phycocyanine

Pigment de la Spiruline, la C-phycocyanine possède des propriétés antioxydantes exceptionnelles. Elle est recommandée, notamment, pour lutter contre le Covid-long.

Par Jean-Marc Sabatier

La C-Phycocyanine est un pigment bleu présent principalement dans la microalgue spiralée Arthrospira platensis ou spiruline (le pigment peut être retrouvé, bien que rarement, dans certaines microalgues cyanophycées). La spiruline est donc une microalgue constituée de cyanobactéries du genre Arthospira. Ces cyanobactéries sont des bactéries photosynthétiques microscopiques bleues. On considère qu’il existe environ 2000 espèces de cyanobactéries, dont 36 du genre Arthospira comestibles.

Une macromolécule complexe

La spiruline est très riche en pigments de types chlorophylle (pigment végétal très répandu de couleur verte) et phycocyanine (pigment cyanobactérien rare de couleur bleue), d’où sa couleur bleu-vert. La phycocyanine (10 à 20% de la masse de la spiruline) est un des quatre types connus de phycobiliprotéines (avec l’allophycocyanine, la phycoérythrine et la phycoérythrocyanine). Une phycobiliprotéine correspond à un composé hydrosoluble de la photosynthèse, constitué par l’association covalente d’une apoprotéine et d’un chromophore (pigment) de la famille des bilines (pigments biliaires). Ainsi, la phycocyanine est une macromolécule complexe comportant une partie protéique (apoprotéine de haute masse molaire) liée -par liaison covalente- à un pigment chromophore à noyau tétra-pyrrolique ouvert. L’apoprotéine de la phycocyanine est un hétérodimère comportant 2 sous-unités protéiques de 15 et 20 kDa.

Un effet anti-vieillissement

La phycocyanine possède des propriétés antioxydantes exceptionnelles, avec un potentiel anti-oxydant 20 et 16 fois plus puissant que ceux des vitamines C et E, respectivement.

Il s’agit donc d’un des plus puissants anti-oxydants connus à ce jour, de plus hautement biodisponible, capable de piéger un excès de particules réactives de l’oxygène-dont les radicaux peroxyles ROO.- issus de l’oxydation de substrats organiques très « délétère » pour l’organisme (effet anti-vieillissement de la phycocyanine).

En outre, la phycocyanine présente un effet bénéfique sur l’immunité de l’hôte en stimulant la production et la différenciation/maturation des cellules immunitaires par nos organes lymphoïdes primaires/centraux (moelle osseuse et thymus), puis secondaires (rate, ganglions lymphatiques, et tissus lymphoïdes associés aux muqueuses ou MALT). Par son action sur la moelle osseuse, elle stimule également la production des mégacaryocytes/plaquettes contribuant à l’homéostasie de la coagulation sanguine, et des globules rouges/hématies favorisant le transport du dioxygène dans le sang (une activité comparable à celle de l’hormone érythropoïétine ou EPO), ce qui est indispensable au bon fonctionnement de nos cellules, tissus et organes.

Recommandée contre le Covid-long

Les données expérimentales montrent que la phycocyanine est un inhibiteur de la suractivation du système rénine-angiotensine (SRA) et de son récepteur AT1R, favorisant ainsi l’homéostasie de ce système physiologique endocrinien/enzymatique présent dans tout l’organisme. La phycocyanine possède des propriétés anti-inflammatoires, anti-hypertensives, anti-thrombotiques, anti-tumorales, anti-oxydantes, anti-hypoxiques, anti-allergiques (dont asthme), anti-athérosclérose, anti-diabète, anti-dyslipidémie, anti-troubles neurocognitifs et digestifs, anti-fatigue, anti-âge, et détoxifiantes (protection et détoxification du foie, chélation de métaux lourds, etc.).

L’absorption de phycocyanine n’induit pas d’effets secondaires chez l’hôte, à l’exception de très rares cas bénins d’allergies cutanées.

*Jean-Marc Sabatier est docteur en biologie cellulaire et micro-biologie, HDR en biochimie. Il est directeur de recherche au CNRS, il s’exprime ici en son nom propre.

