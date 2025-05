Liaison ferroviaire SAR-LOR-LUX : polémique et documents!

Les gazettes locales évoquent les trois scénarios étudiés pour la réouverture d’une ligne Forbach-Thionville. Bernard Aubin, secrétaire général du syndicat FiRST exprime ses craintes dans un mail adressé à tous les élus du Grand Est.

« Le projet de liaison SAR LOR LUX, que j’avais lancé en 1999, avec le soutien de la Ville de Bouzonville, a été dévoyé de son orientation initiale, dit-il. En 2019, de nombreux organismes et communes avaient voté une motion en faveur de la circulation d’un train international entre Sarrebruck et Luxembourg via Dillingen, Bouzonville et Thionville.

Et l’hypothèse N°4 ?

Or l’étude menée par le Conseil Régional Grand-Est, validée le 11 mai 2025, écarterait non-seulement cette hypothèse, mais pire : elle ne porterait nullement sur une étude globale des flux démographiques de la zone frontière franco-allemande ni sur les infrastructures ferroviaires en mesure de les absorber. Elle se bornerait à examiner la pertinence d’une liaison via Forbach tout en questionnant le mode de transport envisagé.

L’hypothèse numéro 4 (voir document joint), elle aussi présentée dès 1999, satisferait l’ensemble des élus franco-allemands de la zone frontalière. En effet, le nouveau train international passerait par Forbach, Béning, Creutzwald et Bouzonville, comme le préconise le Grand Est depuis peu. Mais elle propose de prolonger les navettes allemandes qui circulent déjà entre Dillingen et la frontière jusqu’à Bouzonville pour donner correspondance au train SAR LOR LUX. Réflexion qui ne semble pas avoir été effleurée dans le cadre de l’étude récemment validé.

C’est en ce sens que j’ai adressé ce matin un mail aux Conseillers Régionaux mosellans ainsi qu’à Franck Leroy, Président de Grand Est, afin d’obtenir de leur part une révision du cahier des charges de l’étude, afin d’examiner de manière globale l’ensemble des flux démographiques et l’ensemble des réponses ferroviaires qui peuvent y être apporté, ajoute Bernard Aubin.

Voici cette lettre

« Madame, Monsieur,

Depuis 1999, je défends l’idée de créer une relation ferroviaire SAR-LOR-LUX via Bouzonville (Lire ICI). Ce train international, outre le fait de créer un véritable « train d’union » entre les trois pays de la Grande Région, aurait pour mérite de desservir de manière directe deux bassins de travailleurs transfrontaliers : côté Sarre d’une part et côté Luxembourg d’autre part. De telles navettes auraient également pour avantage d’offrir des opportunités de développement aux communes situées au centre de l’itinéraire, une zone jadis desservie par des TER supprimés en 2016.

Le soutien d’une centaine de villes

Les travaux menés à l’époque en collaboration avec les élus Bouzonvillois m’avaient amené à proposer quatre hypothèses de création de nouveaux trains entre la France, l’Allemagne et le Luxembourg. L’une d’entre-elles avait reçu l’aval et le soutien de l’équivalent d’une centaine de villes par le vote, en 2019, d’une motion en faveur de l’itinéraire Sarrebruck, Dillingen, Bouzonville, Thionville et Luxembourg.

Parmi les partisans de cette solution, l’on peut citer le Département de la Moselle et son Président Patrick Weiten, quatre communautés d’Agglomérations couvrant la zone concernée, les villes allemandes située sur le parcours Dillingen-Bouzonville qui nous ont soutenu nos démarches pendant plus d’un quart de siècle… S’y sont ajoutés plus récemment des organismes comme TeMo ICI (Transports et Mobilité Moselle Nord) ou les services du SCoTAT (Schéma de cohérence territoriale de l’Agglomération Thionvilloise) ICI.

Malgré cet engagement clair et ferme sur un itinéraire bien précis, une confusion s’est installée dans les esprits au fil du temps et du renouvellement des élus quant aux origines du projet, à sa paternité, à sa vocation et surtout à l’itinéraire emprunté par la relation Sarrebruck Luxembourg, ainsi qu’au mode de transport envisagé. Ce cafouillage ne joue pas en faveur de son aboutissement. J’avais fait part de mes inquiétudes dans le journal du 22 juillet 2024.

Desservir une zone abandonnée

Selon la presse du 11 mai, la Région poursuivrait ses réflexions en faveur, entre autres, d’un itinéraire ferroviaire transitant par Forbach, Béning, Creutzwald, Bouzonville et Thionville, écartant de fait le tracé défendu par tous depuis 1999 et soutenu par la motion votée 20 ans plus tard. Solution qui n’est pas inopportune, car elle a, elle aussi, le mérite de desservir une zone abandonnée par le train durant plusieurs décennies.

Une hypothèse que la Ville de Bouzonville et moi-même avions également présentée dès 1999, mais avec un complément indispensable qui a visiblement été oublié : nous souhaitions qu’en cas de circulation du train SAR LOR LUX par cette ligne, celui-ci puisse donner correspondance en gare de Bouzonville aux navettes en provenance de Dillingen qui s’arrêtent aujourd’hui à la frontière, soit à 7 km de la gare. L’on obtiendrait ainsi une desserte globale de l’arc mosellan de Forbach à Bouzonville. Patrick Weiten, Président du Département de la Moselle, avait lui-même évoqué cette hypothèse, qui n’écarte pas Bouzonville Dillingen : ICI

Répondre aux attentes de tous

J’ai l’honneur de vous solliciter aujourd’hui afin que vous intercédiez pour faire évoluer l’étude afin qu’elle intègre une réflexion sur le prolongement des navettes en provenance de Dillingen jusqu’à Bouzonville.

Il y va de questions de cohérence avec les orientations validées par le passé, de respect de nos partenaires allemands, et surtout d’efficacité en termes de desserte ferroviaire globale de l’ensemble du territoire de la Grande Région. Je vous invite à prendre connaissance des quatre hypothèses échafaudées en 1999, la quatrième pouvant répondre aux attentes de tous, à condition d’être déclinée dans son intégralité.

Je compte sur votre intervention afin que la raison, le pragmatisme, le respect des engagements l’emportent dans l’intérêt de tous, à commencer par celui des dizaines de milliers d’usagers potentiels et de leurs élus situés dans la plus large zone géographique possible.

· Vous trouverez en PJ les quatre hypothèses présentées dès 1999. Attention ! Tous les chiffres sont d’époque !

· Vous pourrez aussi découvrir en vidéo le projet historiquement défendu (ancien reportage de France 3) : ICI

· Le dernier reportage consacré par France 3 Lorraine au projet SAR LOR LUX, le 18 avril 2025 : ICI

· L’historique du « train du Vendredi Saint » et des démarches menées au fil du temps en faveur du projet SAR LOR LUX (avec articles de presse et liens) : ICI

Veuillez accepter mes sincères salutations.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Bernard Aubin

Initiateur du projet de train SAR LOR LUX via Bouzonville, du « Train du Vendredi Saint » à Bouzonville et de la réouverture de la Gare d’Hettange-Grande.

Étude Bouzonville en train