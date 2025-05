Deux films tournés dans la Métropole du Grand Nancy au Festival de Cannes

Deux tournages réalisés en grande partie sur la Métropole du Grand Nancy et la Ville de Nancy, soutenus financièrement par la Métropole du Grand Nancy, sont retenus pour la 78e édition du festival de Cannes 2025, du 13 au 24 mai. Ces deux sélections à Cannes la même année soulignent le travail accompli dans le cadre de PLATO, dispositif dynamique mis en place pour l’accueil de tournage, en lien avec la Région Grand Est.

Connemara, réalisé par Alex Lutz

Connemara, réalisé par Alex Lutz, avec Mélanie Thierry, Bastien Bouillon et Jacques Gamblin, d’après le roman de Nicolas Mathieu, sera présenté en Sélection Officielle – Cannes Première lors du prochain Festival de Cannes.

La Métropole du Grand Nancy a accueilli quatre jours de tournage de Connemara à Nancy, Laxou et Heillecourt.

Accompagné par Supermouche Productions et Incognita Studio, Connemara sera distribué en salle par Studiocanal, également coproductrice du projet aux côtés de Grands Ducs Films et Wrong Men.

Soutiens Grand Est : Région Grand Est et réseau Plato : Conseil Départemental des Vosges, Communauté d’Agglomération d’Épinal, Métropole du Grand Nancy, en partenariat avec le CNC et avec l’appui du Bureau des Images Grand Est.

Synopsis : Issue d’un milieu modeste, Hélène a quitté depuis longtemps les Vosges. Aujourd’hui, elle a la quarantaine. Un burn-out brutal l’oblige à quitter Paris, revenir là où elle a grandi, entre Nancy et Épinal. Elle s’installe avec sa famille, retrouve un bon travail, la qualité de vie en somme… Un soir, sur le parking d’un restaurant franchisé, elle aperçoit un visage connu, Christophe Marchal, le bel hockeyeur des années lycées. Christophe, ce lointain objet de désir, une liaison qu’Hélène n’avait pas vu venir… Dans leurs étreintes, ce sont deux France, deux mondes désormais étrangers qui rêvent de s’aimer. Cette idylle, cette île, leur sera-t-elle possible ?

La petite dernière, réalisé par Hafsia Herzi

La petite dernière, réalisé par Hafsia Herzi, est une adaptation du roman de Fatima Daas, paru en 2020, et sera en Sélection Officielle du Festival de Cannes. Avec Nadia Melliti, Ji-Min Park, Louis Memmi…

Production : June Films / Productrice : Julie Billy

Distribution : Ad Vitam

La Métropole du Grand Nancy a accueilli ce tournage du 30 mai au 4 juillet 2024 à Nancy et Laxou.

Soutiens GRAND EST : Région Grand Est et Métropole Grand Nancy (réseau Plato), en partenariat avec le CNC et avec l’appui du Bureau des Images Grand Est.

Synopsis : Fatima, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un tout nouveau monde. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s’émancipe de sa famille et ses traditions. Fatima se met alors à questionner son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants ?