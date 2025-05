Situation catastrophique à Gaza

De nouvelles frappes israéliennes ont fait quatre-vingts morts dans le nord du territoire palestinien. La famine décime la population. L’ONU exhorte les membres du Conseil de sécurité d’empêcher un génocide à Gaza.

« Que dirons-nous aux générations futures sur ce que nous avons fait pour mettre fin aux atrocités du 21ᵉ siècle dont nous sommes quotidiennement témoins à Gaza », demande le chef de l’humanitaire de l’ONU, aux membres du Conseil de sécurité.

Face à une catastrophe humanitaire qui s’aggrave, Tom Fletcher, Coordinateur des secours d’urgence de l’ONU, lance un appel désespéré au Conseil de sécurité alors que 2,1 millions de Gazaouis sont menacés de famine.

Le droit international

La situation dans la bande de Gaza a atteint un point critique. Alors que le blocus se poursuit depuis plus de dix semaines, les responsables humanitaires tirent la sonnette d’alarme face à ce qu’ils qualifient de catastrophe délibérément orchestrée.

« C’est une question que nous entendrons tout au long de notre vie. Peut-être dirons-nous avoir publié une déclaration ou peut-être utiliserons-nous ces mots creux : ‘Nous avons fait tout ce que nous pouvions’ », a déclaré Tom Fletcher lors d’une réunion du Conseil de sécurité consacrée à l’enclave palestinienne, ravagée par plus d’un an et demi de conflit.

Dans un discours empreint d’émotion, le Coordinateur des secours d’urgence a interpellé directement les membres du Conseil : « Allez-vous agir maintenant – de manière décisive – pour prévenir un génocide et garantir le respect du droit international humanitaire ? »

Fletcher n’a pas mâché ses mots concernant la responsabilité d’Israël, accusant l’État hébreu d’imposer « délibérément et sans vergogne des conditions inhumaines » aux civils palestiniens. Il a également appelé le Hamas à libérer tous les otages immédiatement et sans condition.

Une situation sanitaire désastreuse

Le tableau dressé par Fletcher est particulièrement sombre : aucune nourriture, médicament, eau ni tente n’ont pénétré dans la bande de Gaza depuis plus de dix semaines. Des centaines de milliers de civils palestiniens sont à nouveau déplacés de force et confinés dans des espaces toujours plus restreints.

« Pour avoir visité ce qui reste du système médical de Gaza, je peux vous dire que la mort à cette échelle a un son et une odeur qui ne vous quittent pas », a-t-il témoigné, rapportant qu’encore aujourd’hui, l’hôpital européen de Gaza à Khan Younès a été bombardé, faisant de nouvelles victimes civiles.

La famine comme arme de guerre

Angélica Jácome, directrice du bureau de la FAO à New York, a confirmé la gravité de la situation alimentaire. Selon la dernière analyse de l’IPC publiée lundi, 500.000 personnes – soit un Gazaoui sur cinq – sont déjà en phase 5, le niveau d’insécurité alimentaire le plus grave.

« Le risque de famine est imminent », a-t-elle averti, précisant que les produits essentiels sont déjà épuisés ou devraient l’être d’ici à quelques semaines.

Fletcher a dénoncé le refus d’Israël de laisser passer l’aide humanitaire, malgré les capacités prouvées de l’ONU lors du récent cessez-le-feu. « Nous pouvons sauver des millions de survivants. Nous disposons de mécanismes rigoureux pour garantir que notre aide parvienne aux civils, et non au Hamas », a-t-il insisté.

L’attitude odieuse d’Israël

Mais le plus inquiétant, selon lui, est l’attitude des autorités israéliennes : « C’est déjà assez grave que le blocus se poursuive. Comment réagissez-vous lorsque les ministres israéliens s’en vantent ? »

Si les blocus humanitaires et commerciaux persistent, les experts craignent le pire : une population de 2,1 millions de personnes pratiquement sans accès à la nourriture, à l’eau, aux médicaments ou aux services de base.

Alors que l’humanité, le droit et la raison semblent s’effacer devant des considérations politiques, la question reste posée : la communauté internationale agira-t-elle avant qu’il ne soit trop tard ?

