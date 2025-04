Le RN prépare son meeting de soutien à Marine Le Pen

Après la condamnation de Marine Le Pen à quatre ans de prison et cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire pour détournement de fonds publics, le Rassemblement national prépare une importante mobilisation ce dimanche 6 avril à Paris.



Une mobilisation éclair

Après la condamnation de sa figure de proue dans l’affaire des assistants parlementaires d’eurodéputés, le RN a choisi d’organiser un rassemblement « pour la démocratie » et non un « coup de force », selon les mots de Jordan Bardella. Le président du parti, qui fait figure de remplaçant désigné en cas d’empêchement de la favorite des sondages pour la présidentielle, sera d’ailleurs présent à la tribune.

Une logistique millimétrée

Le rendez-vous est fixé place Vauban, derrière les Invalides dans le 7e arrondissement parisien. À partir de 15 heures, plusieurs personnalités prendront la parole : Louis Aliot, Éric Ciotti, Jordan Bardella et Marine Le Pen elle-même. Selon France Télévisions, les alliés européens du RN ne seront pas présents, mais devraient exprimer leur soutien par vidéo, tandis que Marion Maréchal envisagerait de participer.

Dans toutes les fédérations locales, c’est le branle-bas de combat. » La mobilisation des militants est énorme. Des bus sont affrétés dans de nombreuses villes de France pour rallier Paris.

« Soyez irréprochables »

Une consigne claire accompagne la mobilisation : éviter tout débordement. « On a l’ordre de ne pas casser, de ne pas démolir », confie un militant. « Soyez irréprochables », ajoute un autre.

« Il ne faut pas que ça dérape, il faut que ça soit calme et pacifique », explique un député RN qui précise: « On n’a pas du tout la stratégie de l’assaut du Capitole, mais la stratégie ‘Martin Luther King’. »

Alors que le RN prépare ce grand rassemblement, Donald Trump et le vice-président JD Vance apportent leur soutien à Marine Le Pen, dénonçant « une chasse aux sorcières » pour l’empêcher de se présenter et, vraisemblablement, de remporter l’élection présidentielle de 2027.