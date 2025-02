Un mystérieux enregistrement pour la défense de Sarkozy

Alors que démarre la 7ᵉ semaine des débats autour d’un supposé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, la défense a créé la surprise. Révélation ou pétard mouillé ?

Un mail anonyme

À peine l’ancien président a-t-il terminé d’être interrogé, parfois d’une manière assez musclée, sur les sommes en cash — environ 35 000 euros – découvertes pendant l’enquête, l’avocat de Nicolas Sarkozy se présente à la barre. S’adressant à la présidente du tribunal, Me Christophe Ingrain explique que son cabinet a reçu, il y a de cela un mois, un mail anonyme via la messagerie cryptée Proton. Dans ce message, l’inconnu affirme avoir des éléments susceptibles de démontrer l’innocence de son client. À commencer par un enregistrement envoyé sur la même messagerie. On y entend une discussion, un tête-à-tête entre Nicolas Sarkozy et le colonel Kadhafi, en présence des interprètes, mais sans que ni le lieu ni la date ne soient précisées. Il y est question entre les deux hommes de propos informels, notamment autour de la question de l’éventualité d’une représentation africaine au conseil de sécurité de l’ONU.

Un document sonore

L’avocat prend des gants, avoue qu’il a pensé à une manipulation, voire à un faux et demande au tribunal une expertise pour authentifier les voix entendues sur cet enregistrement.

Quel peut bien être l’intérêt de faire rentrer cet enregistrement dans les débats ? S’il est authentifié, ce document sonore est surtout une preuve que le régime de Kadhafi enregistrait les conversations du guide avec les chefs d’État étrangers. En quoi peut-il lever les doutes sur la culpabilité présumée des hommes du Président ? Y a-t-il d’autres enregistrements dans la besace du messager inconnu ? Qui est surtout cet étrange personnage qui entend jeter un pavé dans la mare ?

Une expertise a été ordonnée.