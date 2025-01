Macron-McKinsey : Des liens troubles

Médiapart révèle que le Parquet National Financier (PNF) enquête « sur les liens anciens et secrets » entre Macron et McKinsey. En juin 2024, l’association anticorruption AC !! avait déposé plainte pour le rôle de la firme américain durant la pandémie de covid….

Selon Médiapart, des juges du Parquet National Financier investiguent sur le rôle de McKinsey dans les campagnes présidentielles 2017 et 2022 du chef de l’État. Les magistrats du PNF s’intéresseraient au début de la relation entre la firme américaine et Emmanuel Macron, avant sa première élection, alors qu’il était encor ministre de l’Économie.

Un milliard d’euros de prestations en question

Déjà, en juin 2024, l’association Anti-Corruption AC !! a déposé plainte auprès du PNF concernant l’affaire McKinsey, ravivant les questions sur l’utilisation controversée des cabinets de conseil par l’État français.

L’association AC !! s’appuie notamment sur les révélations de la sénatrice Laurence Muller-Bronn pour dénoncer plusieurs irrégularités potentielles dans l’attribution des marchés publics au cabinet de conseil américain McKinsey, particulièrement durant la crise du Covid-19. La plainte vise notamment sept contrats d’une valeur de 11,6 millions d’euros attribués sans mise en concurrence pendant la pandémie.

Des infractions multiples suspectées

La plainte, déposée par Maître Vincent Poudampa, identifie plusieurs infractions potentielles :

Fraude fiscale, McKinsey n’ayant pas payé d’impôt sur les sociétés durant 10 ans malgré un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros

Favoritisme dans l’attribution des marchés publics

Concussion concernant l’inaction des agents publics face à la situation fiscale de McKinsey

Corruption présumée dans les relations entre le cabinet et l’État

Faux témoignage, notamment concernant les déclarations du directeur de McKinsey devant la commission d’enquête parlementaire

Des liens troublants avec le pouvoir

L’association souligne les connexions étroites entre McKinsey et la sphère politique, citant notamment Paul Midy, ancien cadre de McKinsey devenu directeur général de La République en Marche, ou encore Victor Fabius, directeur associé de McKinsey et fils du président du Conseil constitutionnel.

La plainte demande l’ouverture d’une enquête préliminaire et évoque même la possibilité d’une convocation du Président Macron devant la Haute Cour de justice, en vertu de l’article 68 de la Constitution, pour manquement à ses devoirs.

« Qu’ils mettent le contrat en cause au pénal » disait Macron en 2022. Eh, bien! on y est!