Donald Trump : Le retour !

Il fut le 45ᵉ président des États-Unis, il est devenu le 6 novembre 2024, le 47ᵉ président grâce à une victoire écrasante sur Kamala Harris. Le programme de Trump pour les quatre ans qui viennent a de quoi inquiéter la France, l’Europe et le monde.

Après sa défaite en 2020, Donald Trump a pris sa revanche et a été réélu président des États-Unis pour un second mandat de quatre ans. Une victoire écrasante sur Kamala Harris qu’aucun sondage ni aucun média traditionnel n’avait prévu. avec plus de 280 grands électeurs qui lui sont favorables (et plus sans doute en fin de décompte), Trump s’installe à la Maison-Blanche et les Républicains prennent le Sénat et la chambre des Représentants. La vague trumpiste va diriger toutes les grandes institutions, y compris judiciaires.

Le programme du nouveau président élu s’articule autour du renforcement du protectionnisme économique, d’un contrôle migratoire plus strict et d’une politique étrangère plus isolationniste.

Immigration : La « plus grande opération d’expulsion » de l’histoire

Trump a promis de mener « la plus grande opération d’expulsion » de migrants clandestins jamais vue aux États-Unis. Il souhaite également empêcher l’acquisition automatique de la citoyenneté américaine pour les enfants d’étrangers en situation irrégulière, remettant en cause le 14ᵉ amendement.

Économie : Protectionnisme et baisse des impôts

Sur le plan économique, Trump veut taxer fortement les importations étrangères, jusqu’à 60% pour les produits chinois, entre 10 et 25% pour l’Europe afin de financer des baisses d’impôts. Il s’est aussi engagé à faire des États-Unis « la capitale mondiale du bitcoin ».

Réduction de l’aide à l’Ukraine et soutien à Israël

Trump a critiqué l’aide militaire américaine à l’Ukraine, estimant que les États-Unis « ne devraient pas donner d’argent sans espoir d’être remboursés ». Il s’est en revanche positionné en défenseur d’Israël dans son conflit avec le Hamas.

Les condamnations de Trump