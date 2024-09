Le gouvernement Barnier attendu au coin du bois

Accouché dans la douleur après deux semaines d’intenses tractations, le gouvernement sans majorité de Michel Barnier aura du mal à survivre longtemps entre les blocs de l’extrême droite et de l’extrême gauche. Premier conseil des ministres, lundi.

Voilà, c’est fait. Le gouvernement de Michel Barnier a été annoncé ce samedi 21 septembre 2024 un peu avant 20 heures. Pas de grosse pointure parmi les 39 ministres et secrétaire d’Etat. Quelques personnalités comme Bruno Retailleau place Beauvau, Didier Migaud place Vendôme, Rachida Dati à la Culture. Quelques sortants renouvelés, comme Catherine Vautrin, désormais ministre du Partenariat avec les Territoires et de la décentralisation, Sébastien Lecornu qui reste ministre des Armées. A Bercy, ils sont nombreux. Antoine Armand est ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Laurent Saint-Martin est ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

L’Intérieur et la Justice

Deux ministres attirent plus particulièrement les regards. Didier Migaud, Garde des sceaux ministre de la Justice est un ancien membre du groupe socialiste à l’Assemblée nationale. Ancien président de la Cour des comptes, il fait figure de « prise de guerre » à gauche. Jusque-là président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, il succède à Eric Dupont-Moretti.

Bruno Retailleau hérite du prestigieux ministère de l’Intérieur. Cet ancien sénateur de la Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat est un conservateur. Dès l’officialisation de sa nomination, le nouveau patron de la place Beauvau annonce la couleur : « Les forces de l’ordre, qui risquent leur vie pour la sécurité de nos compatriotes, peuvent compter sur moi : je serai leur premier soutien. Les Français n’attendent qu’une chose des responsables publics : des résultats. Je suis donc là pour agir, avec un seul mot d’ordre : rétablir l’ordre pour assurer la concorde. »

On verra bien si le gouvernement Barnier préfère l’efficacité aux discours grandiloquents et stériles de son prédécesseur. Premier conseil des ministres lundi 23 septembre 2024.

Les ministres

M. Didier Migaud, Garde des sceaux, ministre de la Justice ;

Mme Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation ;

M. Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur ;

Mme Anne Genetet, ministre de l’Éducation nationale ;

M. Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ;

Mme Rachida Dati, ministre de la Culture et du patrimoine ;

M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des anciens combattants ;

Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la Transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques ;

M. Antoine ARMAND, ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie ;

Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre de la Santé et de l’accès aux soins ;

M. Paul CHRISTOPHE, ministre des Solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

Mme Valérie LÉTARD, ministre du Logement et de la rénovation urbaine ;

Mme Annie GENEVARD, ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt ;

Mme Astrid PANOSYAN-BOUVET, ministre du Travail et de l’emploi ;

M. Gil AVÉROUS, ministre des Sports, de la jeunesse et de la vie associative ;

M. Patrick HETZEL, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche ;

M. Guillaume KASBARIAN, ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique ;

M. François-Noël BUFFET, ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer ;

M. Laurent SAINT-MARTIN, ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Les ministres délégués



Auprès du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères :

M. Benjamin HADDAD, chargé de l’Europe ;



Auprès du Premier ministre :

Mme Nathalie DELATTRE, chargée des relations avec le Parlement ;

Mme Maud BREGEON, porte-parole du Gouvernement ;

Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, chargée de la coordination gouvernementale ;

Auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation :

Mme Françoise GATEL, chargée de la ruralité, du commerce et de l’artisanat ;

M. François DUROVRAY, chargé des Transports ;

M. Fabrice LOHER, chargé de la mer et de la pêche ;

Auprès du ministre de l’Intérieur :

M. Nicolas DARAGON, chargé de la sécurité du quotidien ;

Auprès de la ministre de l’Éducation nationale :

M. Alexandre PORTIER, chargé de la réussite scolaire et de l’enseignement professionnel ;

Auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères :

Mme Sophie PRIMAS, chargée du commerce extérieur et des Français de l’étranger ;

Auprès du ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie :

M. Marc FERRACCI, chargé de l’industrie ;

Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, chargée de l’économie sociale et solidaire, de l’intéressement et de la participation ;

Mme Marina FERRARI, chargée de l’économie du tourisme ;

Auprès de la ministre de la Transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques :

Mme Olga GIVERNET, chargée de l’énergie ;

Auprès du ministre des Solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes :

Mme Agnès CANAYER, chargée de la famille et de la petite enfance.

Les secrétaires d’État

Auprès du ministre de l’Intérieur :

M. Othman NASROU, chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations ;

Auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères :

M. Thani MOHAMED SOILIHI, chargé de la francophonie et des partenariats internationaux ;

Auprès du ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie :

Mme Laurence GARNIER, chargée de la consommation ;

Auprès du ministre des Solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes :

Mme Salima SAA, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

Auprès du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche :

Mme Clara CHAPPAZ, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique.

Honoré et fier de servir la France, au sein du Gouvernement de Michel Barnier. Les forces de l’ordre, qui risquent leur vie pour la sécurité de nos compatriotes, peuvent compter sur moi : je serai leur premier soutien. Les Français n’attendent qu’une chose des responsables… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) September 21, 2024