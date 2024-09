C’est par un simple communiqué de l’Élysée que le président de la République a nommé Monsieur Michel Barnier Premier ministre. Il l’a chargé de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français.

Fin du suspense après 52 jours de tergiversations. Emmanuel Macron a finalement nommé Michel Barnier, 73 ans, à l’hôtel de Matignon.

Michel Barnier est donc un vieux routard de la politique. Savoyard d’origine, né à La Tronche (Isère), ce gaulliste convaincu s’est engagé très tôt en politique dans sa région avant d’être élu député en 1978. Il a été successivement membre de l’UDR, du RPR, de l’UMP et enfin des LR.

Il a été plusieurs fois ministre (Environnement, Affaires européennes, Affaires étrangères, Agriculture) Barnier est aussi un européen convaincu. Il fut commissaire européen à deux reprises et fut le, à partir de 2016, le principal négociateur du Brexit.

« Macron n’a pas bien gouverné notre pays »

Candidat Les Républicains à la primaire de 2021 en vue des élections présidentielles, Michel Barnier est arrivé en troisième position avec 23,9%. Il disait alors pis que pendre du président de la République. « Notre pays n’a pas été bien gouverné, disait-il alors. Emmanuel Macron a gouverné notre pays, à l’intérieur et à l’extérieur, de manière solitaire et arrogante ».

Attendu au tournant

On va voir comment Michel Barnier va gouverner, on connaîtra vite la composition de son gouvernement. À l’évidence, le nouveau locataire de l’hôtel de Matignon n’est pas l’émanation du parti ou de la coalition politique la plus importante de l’hémicycle. C’est un libéral, un européiste, bref un clone de Macron que tout le monde attend au tournant. Non seulement les partis politiques, mais aussi les forces vives de la nation, les chefs d’entreprise, les syndicats et tous ceux qui rejettent la Macronie et son chef.

Bon courage, Monsieur Barnier !

