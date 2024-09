Matignon : Macron à la recherche d’un concubin

Le Président veut trouver la perle rare pour Matignon qui ne se fasse pas débarquer à la première motion de censure. Un homme ou une femme avec qui il pourra vivre deux années d’un heureux concubinage.

Emmanuel Macron ne recherche pas un Premier (e) ministre qui soit l’expression du suffrage universel. C’est-à-dire issu du parti ou de la coalition politique arrivés en tête aux législatives anticipées. Si tel était le cas, il l’aurait déjà trouvé. Maron veut installer à Matignon un ou une Première ministre qui soit son obligé(e). Un PM qui ne détricotera pas ses réformes, qui ne remettra surtout pas en cause la réforme des retraites, qui n’augmentera pas le SMIC, qui obéira sans discuter aux ordres de l’Élysée sans provoquer les foudres de l’Assemblée, qui appliquera « sa »politique. Bref, une sorte de concubin politique permettant une relation idyllique entre Matignon et l’Élysée. Le changement dans la continuité en quelque sorte.

Une vraie cohabitation

Cette perle rare existe-t-elle ? Personne ne le croit. Ni la gauche du Nouveau Front Populaire, ni le Rassemblement national, ni même les députés du centre qui promettent de censurer illico un Premier ministre qui ne leur conviendrait pas. Tous exigent un nouveau chef du gouvernement qui soit en rupture radicale avec sept ans de politique jupitérienne ayant conduit la France au désastre que nous connaissons.

Les Français se sont clairement exprimés, à la fois aux Européennes et aux législatives. Ils veulent une nouvelle politique, donc un nouveau gouvernement qui soit une vraie cohabitation. Chacun dans son rôle. Le président préside depuis l’Élysée. Le gouvernement gouverne et dirige le pays.

Macron joue avec les institutions

Depuis le 16 juillet 2024 et la démission du gouvernement Attal, le président de la République joue avec les institutions. Il prend son temps. Il consulte. Il rejette la proposition du Nouveau Front Populaire de nommer Lucie Castets. Il ne veut pas davantage d’un PM issu du Rassemblement national. Reste donc le centre, des socialistes aux Républicains, version canal historique. Mais aucune personnalité ne trouve grâce aux yeux de Macron.

Alors que vient de sonner la rentée des classes, sans ministre de l’Éducation, il devient quand même urgent de nommer un Premier ministre et de former un gouvernement. Bernard Cazeneuve ? Xavier Bertrand ?

La nomination d’un nouveau locataire pour Matignon semble, enfin, imminente. Mais s’agira-t-il d’un Premier ministre de concubinage ou de coalition ? On le saura bien vite…