Thionville : dans le chaudron des municipales

Lionel Bieder conduira la liste « Thionville le Renouveau par l’Audace » aux prochaines municipales. Ce chef d’entreprise de 56 ans entend redonner à la ville « sa grandeur, son dynamisme et sa prospérité ».

À Thionville, deuxième ville du département de la Moselle, les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 s’annoncent particulièrement agitées. Le climat politique y est électrique depuis qu’un lanceur d’alerte, devenu candidat à la mairie, Yan Rutili, a dénoncé dans une série de vidéos, les Thionvileaks, les liens troubles entre des élus locaux et des promoteurs immobiliers sur fond de corruption et de copinage.

La vie politique, économique et sociale a été encore secouée par les turpitudes liées aux transports urbains du nord-mosellan. L’association des usagers des transports en commun, Usag’ThiFensch que préside Vincent Schweitzer, dénonce l’incohérence des investissements massifs et les dizaines de millions d’euros jetés par les fenêtres. Comme l’a fait aussi la Chambre régionale de la Cour des comptes. Audit et plaintes alimentent depuis les conversations.

Et pour couronner le tout, un promoteur Thionvillois, René Hombourger, publie un site internet « Moselle Révélations », où tout le monde en prend pour son grade. Dans son édito au titre explicite « Un système mafieux endémique », l’auteur estime qu’il « est temps de révéler les énormes escroqueries de la mafia du béton et de leurs complices. » Tout un programme !

Le Rassemblement des droites républicaines

C’est donc dans cette ambiance joyeuse et animée que Lionel Bieder part à la conquête de la mairie. Lionel Bieder est conseiller municipal, leader du groupe d’opposition « Thionville, Le Renouveau » depuis 2020. Dans un communiqué publié ce 12 janvier 2026, on lit : « Lionel Bieder, chef d’entreprise Thionvillois de 56 ans, père de famille, né à Thionville, conduit une liste unique de Rassemblement des droites républicaines (RDR)… Sa liste municipale, appelée « Thionville, le Renouveau par l’Audace » est composée de Thionvilloises et Thionvillois compétents et expérimentés. Tous s’engagent dans le pari audacieux de redonner à la ville sa grandeur, son dynamisme et sa prospérité. Son programme repose sur une vision claire, pragmatique et sans langue de bois : 100 actions enclenchées les 100 premiers jours de son mandat. Un objectif : faire de Thionville la ville la plus sûre, la plus attractive et la plus agréable de la région ».

Y a du boulot !

Pierre Cuni, dans un bateau

Malgré « les affaires » qui empoisonnent la ville et ses élus, le maire actuel, Pierre Cuny, 68 ans, a décidé, le 14 octobre dernier, de repartir à la conquête de la mairie pour un troisième mandat. « Je me voyais mal quitter le bateau » confie-t-il à la presse locale. Un bateau qui prend l’eau de toutes parts, au point de risquer le naufrage, électoral ou judiciaire ?

D’autres candidats sont sur la ligne de départ des prochaines municipales. Citons Guy Maurhofer qui portera pour la troisième fois les couleurs de Force Ouvrière. Il entend faire entendre « la voix des travailleurs, car ce sont eux qui font tourner la société. »

Philippe Noller, pour le Parti Communiste, Guy Harau pour les Écologistes (avec Eliane Romani, conseillère régionale EELV ?). Sans oublier Brigitte Vaïsse, ancienne première adjointe sous la mandature de Bertrand Mertz, soutenue par le Parti socialiste.

Et ce n’est peut-être pas terminé. En tout cas, il va y avoir du sport et des jeux à Thionville, dans les jours et les semaines qui viennent. Genre catch et chamboule-tout.