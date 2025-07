Les Maires ruraux saluent l’adoption du texte de loi portant création du statut de l’élu

L’Association des maires ruraux de France remercie en particulier les rapporteurs et la ministre de la Ruralité, Françoise Gatel qui était à l’origine de ce texte au Sénat en mars 2024 et a beaucoup œuvré avec François Rebsamen, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, à l’enrichissement de cette loi.

« Elle marque une étape importante pour favoriser la participation et le déclenchement de l’engagement nécessaire au renouvellement des 35 000 conseils municipaux prévu en mars 2026.

L’AMRF avait fortement participé à l’enrichissement du texte sénatorial et salue le travail des députés qui ont repris certaines propositions essentielles, même si beaucoup reste encore à conquérir pour consolider le modèle communal.

« Le futur s’invente au village »

L’Association prendra le temps d’œuvrer auprès des 22 millions d’habitants du monde rural pour faire la pédagogie des mesures adoptées, notamment lors du Congrès des maires ruraux de France dont la thématique « le futur s’invente au village » donnera une large place à la valorisation de cette loi ; dont l’AMRF demande à ce qu’elle soit ratifiée par le Sénat le plus vite possible, pour la bonne information des citoyens et des élus sortants. »

Pour le Bureau, Michel Fournier, Président de l’AMRF & Eric Krezel, Vice-Président en charge du Statut de l’élu