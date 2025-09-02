Crise économique : « vers un tsunami historique »

L’économiste Marc Touati livre une analyse alarmante de la situation économique française, qualifiant la situation de « crise historique » avec des répercussions potentielles sur l’ensemble de la zone euro.

Des taux d’intérêt à des niveaux critiques

Selon Marc Touati, les taux d’intérêt français atteignent des seuils préoccupants : 3,6% pour les obligations à 10 ans (plus haut niveau depuis novembre 2011) et 4,52% pour celles à 30 ans (plus haut depuis juin 2009). L’écart avec l’Allemagne dépasse désormais les 80 points de base, un niveau qu’il qualifie d’« extrêmement dangereux ».

Un déficit public explosif

L’économiste présente des chiffres alarmants sur les finances publiques :

Déficit de l’État sur 7 mois : 142 milliards d’euros

Prévision de déficit public total : 200 milliards d’euros pour 2024

Dette publique : près de 3 350 milliards d’euros

Critique sévère de la gestion publique

Marc Touati pointe du doigt l’augmentation des dépenses publiques (+680% depuis 1980) comparée à celle du PIB (+550%), avec une critique particulière des dépenses de fonctionnement qui auraient augmenté de 22% depuis 2021.

Il conteste le discours de responsabilisation des citoyens, estimant que la responsabilité incombe principalement aux dirigeants politiques qui ont « gaspillé les deniers publics ».

Quatre scénarios post-8 septembre

L’économiste envisage quatre issues possibles à la crise politique :

Nomination d’un nouveau Premier ministre

Dissolution de l’Assemblée nationale

Démission du Président Macron

Déclenchement de l’article 16 (qu’il considère comme pouvant mener à une « guerre civile »)

Recommandations d’investissement

Face à cette situation, l’économiste conseille de :