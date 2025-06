Comus (11) : Le petit village qui ne connaît pas la canicule

Il fait très chaud partout en France. Mais pas dans ce petit village des Pyrénées audoises où il fait bon et même un peu frais !!!

En cette fin du mois de juin 2025, le thermomètre bat des records, un peu partout en France. Il affiche plus de 40° à l’ombre dans le Sud-Ouest. Quatre-vingt-quatre départements sont placés en vigilance orange canicule. La vie est difficile pour les humains, pour les animaux et pour les végétaux. Sauf dans un petit village réfractaire qui se trouve non pas en Bretagne, mais dans le département de l’Aude : Comus !

« Un trou à froid »

À Comus, dimanche 29 juin au matin, il faisait 8,1% vers 7 heures du matin nous apprend le quotidien local L’Indépendant.

Et, la veille, samedi 28 juin, le thermomètre affichait un petit 4,6° C. De quoi enfiler une doudoune.

« C’est vrai, il fait bon ici » nous confie Madame Pélofi, qui a la chance d’être au nombre des 33 habitants du village. La canicule, on ne connait pas, ou alors il y a longtemps. »

Comus est situé à 1.240 mètres d’altitude, dans le pays de Sault, au bord de l’Hers-Vif, à l’entrée des gorges de la Frau. Il est limitrophe du département de l’Ariège. Cette situation géographique protège le village des grandes variations climatiques et, notamment, des grandes vagues de chaleur. C’est ce que les spécialistes appellent « un trou à froid ». Une sorte de dépression dans laquelle le froid s’accumule, la nuit. L’air se réchauffe plus lentement qu’ailleurs.

Un petit paradis

« Nous ne sommes pas très nombreux à Comus, mais nous sommes bien, ajoute Mme Pélofi. C’est un village de montagne. Pour les commerces, nous allons à Belcaire, à 9 km. Il y a ici beaucoup de résidences secondaires ».

Il faut dire que le Pays de Sault est particulièrement touristique, avec ses montagnes magnifiques, ses forêts et ses nombreuses rivières. La commune possède deux sites Natura 2000, un espace protégé et six zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique.

Bref, un petit peu le paradis sur terre.