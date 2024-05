Saison touristique d’hiver : Les Alpes toujours attractives

Le tourisme de loisirs augmente fortement (+16,8%) et compense le net repli du tourisme d’affaires (Insee).

Avec 35,9 millions de nuitées en hôtel pendant la saison hivernale 2024, le tourisme de loisirs est en forte augmentation par rapport à l’hiver 2023 (+16,8 %). À l’opposé, la baisse du nombre de nuitées hôtelières pour tourisme d’affaires, amorcée depuis plusieurs années, s’accélère avec une baisse de 18,8 % en 2024. Globalement, la hausse du tourisme de loisirs dans les hôtels compense la baisse du tourisme d’affaires.

200.000 nuitées supplémentaires

La fréquentation de l’ensemble des hébergements collectifs de tourisme atteint 86,1 millions de nuitées durant la saison d’hiver 2024. Après une saison hivernale 2023 qui dépassait enfin les niveaux de fréquentation d’avant la crise sanitaire, le nombre de nuitées dans les hôtels et les autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT) est pratiquement stable (+0,2 %), avec moins de 200 000 nuitées supplémentaires par rapport à la saison précédente.

Plus de Britanniques, moins d’Italiens

La clientèle non résidente représente une nuitée sur trois dans les hôtels pendant la saison hivernale 2024. La hausse de la fréquentation des touristes en provenance de l’extérieur est le principal moteur de la fréquentation hôtelière cet hiver.

La clientèle européenne reste la plus nombreuse, et la saison 2024 est globalement favorable pour les touristes venus des pays de proximité. La clientèle britannique continue de venir plus nombreuse dans les hôtels et représente désormais 3,5 millions de nuitées : +8,4 % par rapport à une saison 2023 déjà très élevée qui dépassait les niveaux de fréquentation d’avant le Brexit. Les touristes en provenance d’Espagne (+14,3 %), de Suisse (+7,4 %) et d’Allemagne (+5,7 %) sont également plus nombreux dans les hôtels en 2024 que pendant la saison précédente. Exception notable, la fréquentation italienne est en baisse (-8,4 %).

Les Alpes sont plus attractives que les autres massifs

Avec 25,1 millions de nuitées entre décembre 2023 et mars 2024, la fréquentation des massifs de montagne, traditionnellement élevée pendant la saison hivernale, est quasi stable (+0,1 % par rapport à la saison 2023). La présence plus grande de la clientèle non résidente (+6,3 %) compense là aussi la baisse de la fréquentation résidente (-2,0 %), qui représente près de trois nuitées sur quatre dans les massifs de montagne.

Les hébergements collectifs touristiques des Alpes sont toujours les plus fréquentés pendant la saison hivernale, avec 18,3 millions de nuitées en 2024 (près de trois nuitées sur quatre dans les massifs de montagne). Le massif alpin est le principal contributeur de la très légère hausse de la fréquentation en montagne, avec une hausse de 0,9 % du nombre de nuitées en 2024.

La fréquentation diminue dans presque tous les autres massifs, conséquence de la moindre présence de la clientèle domestique et d’un enneigement moins favorable. Cette baisse de fréquentation est plus marquée dans le Jura (-6,6 %) et les Vosges (-4,4 %) que dans les Pyrénées (-2,7 %).

La fréquentation du littoral hors montagne est traditionnellement moins élevée l’hiver que durant la saison estivale. Avec 10,0 millions de nuitées en 2024, la fréquentation hivernale augmente un peu plus sur le littoral (+2,2 % par rapport à 2023) qu’en montagne.