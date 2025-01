Vivre avec la menace terroriste

Alors que le projet d’un musée du Terrorisme vient d’être relancé, la société française semble vouloir se familiariser avec la menace ultime. L’université elle-même propose des formations.

Après avoir longtemps hésité, le président de la République a assuré à ceux qui portent le projet d’un musée du terrorisme sa volonté de maintenir son « investissement » et de le soutenir. Ce projet, dont le coût est estimé à 95 millions d’euros sur huit ans, devrait ouvrir ses portes en 2027 à Suresnes en région parisienne.

En partenariat avec d’autres musées étrangers

Ce lieu doit retracer l’histoire du terrorisme en France et fera l’objet d’un partenariat avec d’autres musées et mémoriaux du même type à l’étranger, que ce soient ceux de New York ou d’Utoya en Norvège.

« Une bonne nouvelle pour toutes les victimes du terrorisme en ce jour commémoratif que de voir la parole de l’État respectée », c’est la réaction du président de la mission de préfiguration du MMT, Henry Rousso. En première ligne pendant les attentats de 2015, l’ancien procureur de la République de Paris, François Molins, a, lui aussi, salué cette décision.

Approche opérationnelle

Parallèlement à ce projet ambitieux, l’Université française propose des formations à destination des professionnels. Ainsi, l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, propose un Diplôme Universitaire (DU) en Sûreté, Information et Renseignement (SIR) de niveau Master 2, tournée vers les menaces. Un diplôme qui, selon ses responsables, « allie une expertise académique et une approche résolument opérationnelle, répondant ainsi aux besoins croissants de compétences en sûreté et en sécurité. »

Ce DU SIR est dirigée par Fabrice d’Almeida et fait appel à des intervenants spécialisés dont des anciens membres de la DGSE, de la DRM, de la DGSI, de la DNRED, ainsi que des reporters de terrain et des cadres opérationnels d’unités spécialisées.

Pour toute information sur ces deux initiatives :

Musée mémorial terrorisme

Centre de formation permanente