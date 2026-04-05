Chambley (54) : le club ULM initie les écoliers à l’aéronautique

À Chambley, le club ULM renforce son engagement en faveur de la jeunesse en proposant aux élèves de l’école primaire une immersion concrète dans le monde de l’aéronautique. Une initiative pédagogique originale, qui mêle découverte, transmission et expérience réelle.

Le club ULM de Chambley poursuit le développement de ses actions à destination des jeunes publics. Après le désormais traditionnel largage d’œufs de Pâques, ce lundi de Pâques, le président du club et son responsable pédagogique sont intervenus auprès des élèves de l’école de la commune.

Face aux classes de CE2, CM1 et CM2, les intervenants ont présenté l’univers de l’aviation ultra-légère, ses principes, ses métiers et ses perspectives. Une rencontre interactive qui a suscité de nombreuses questions et un réel enthousiasme parmi les élèves présents.

Un passeport aéronautique unique et ludique

Moment fort de cette intervention : la remise à chaque enfant d’un « Passeport Aéronautique Jeune », un support pédagogique original, conçu et entièrement élaboré par le club.

Inspiré du fonctionnement des albums Panini, ce passeport propose une approche à la fois ludique et participative : ce sont les enfants eux-mêmes qui viendront y coller les photos prises lors de leurs différentes visites au club et commenter leurs découvertes. À chaque étape, ils pourront ainsi valider une thématique liée à l’aéronautique et suivre leur progression.

Les élèves auront notamment l’opportunité de compléter leur passeport à l’occasion de la manifestation « Chambley Air Passion – Le Ciel en Fête », qui se déroulera du 25 juillet au 2 août, un rendez-vous majeur qui leur permettra de multiplier les découvertes et les expériences au contact direct des acteurs du monde aéronautique.

À l’issue de ce parcours, les enfants se verront offrir un vol découverte à bord d’un appareil du club, donnant ainsi une dimension concrète et immersive à leur apprentissage. Ce dispositif prévoit naturellement une autorisation parentale à compléter, préalable indispensable à la réalisation du vol — une formalité qui ne devrait toutefois pas freiner l’enthousiasme des familles, tant l’expérience proposée s’annonce unique.

« L’objectif est simple : éveiller la curiosité, transmettre une passion et montrer que l’aéronautique est accessible. Ce type d’action peut être le point de départ de véritables vocations », souligne le président du club, Georges Humeau.

Une journée pédagogique offerte

Dans la continuité de cette démarche, le club a décidé d’aller plus loin en offrant à l’ensemble des 41 élèves une journée pédagogique complète intégralement financée.

Cette action s’inscrit dans un cadre structuré : le club est habilité à organiser des ateliers éducatifs en partenariat avec le Parc naturel régional de Lorraine et bénéficie d’un agrément de l’Éducation nationale. Depuis la mise en place de ces ateliers, ce sont plus de 4 000 scolaires qui ont déjà franchi les portes du club.

Un engagement territorial affirmé

Au-delà de l’initiation à l’aéronautique, cette initiative illustre une volonté plus large : renforcer les liens avec les communes environnantes et contribuer activement à la vie locale.

En proposant des actions concrètes, accessibles et pédagogiques, le club ULM de Chambley s’inscrit comme un acteur engagé du territoire, au service de la jeunesse, de la transmission des savoirs et de l’ouverture vers des disciplines innovantes.