Val-de-Marne : L’affaire du Grand Chêne relance les questions sur le « système Berrios »

Le député Horizons et ancien maire de Saint-Maur-des-Fossés, Sylvain Berrios, est visé par un signalement transmis au Parquet national financier concernant ses liens avec un promoteur immobilier, comme le révèle Léo Le Calvez dans Marianne.

L’affaire porte principalement sur :

des permis de construire falsifiés utilisant la signature d’un architecte décédé ;

l’achat par Berrios d’un appartement auprès du promoteur à un prix considéré comme avantageux ;

de possibles conflits d’intérêts dans des décisions municipales liées à l’urbanisme.

Le promoteur a été condamné en mai 2025 pour faux et usage de faux dans une vingtaine de dossiers, mais il a fait appel. Une enquête est désormais menée par la brigade financière sous l’autorité du parquet de Créteil.

Le point sensible concerne un immeuble où vit Berrios : un permis modificatif aurait aussi utilisé la signature frauduleuse de l’architecte décédé. Or la mairie n’a pas retiré ce permis, ce qui soulève des soupçons de protection d’intérêts personnels puisque Berrios est copropriétaire de l’immeuble.

Le dossier évoque également :

des liens professionnels entre l’entourage du député et la famille du promoteur ;

une autre enquête pour prise illégale d’intérêts liée à une société non déclarée à la HATVP ;

d’anciens soupçons concernant des marchés publics, déjà classés sans suite mais relancés par de nouveaux éléments.

À ce stade, aucune culpabilité de Berrios n’est établie, mais plusieurs procédures judiciaires sont en cours autour de ce que certains enquêteurs appelleraient le « système Berrios ».