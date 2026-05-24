Nous publions régulièrement, sous la plume de Gilles Voydeville, l’excellente correspondance entre deux planètes, Gaïa, notre Terre et Aurore Kepler 452 b dans la constellation du Cygne. Aujourd’hui, Aurore redoute que l’IA échappe à son géniteur et finisse par éteindre la race humaine. Elle s’étonne aussi que les écrits bibliques trouvent échos dans l’actualité.

Par Gilles Voydeville

Lettre du mois des fleurs odorantes sur Kepler

Lettre de mai sur Gaïa

Ma chère Gaïa,

Ah ma chère amie, dès que je te lis, je ressens ce désespoir qui obscurcit ton ciel et fait planer de sombres nuages sur ton avenir. J’ai beau me raisonner pour me dire que je n’y peux rien, je me sens obligée de creuser toujours plus profondément mes circonvolutions labyrinthiques pour en faire sortir des bouillonnements qui laveront les boues et les limons qui me ramollissent la pensée. Mais que faire pour améliorer ce monde qui t’échappe ? D’autant plus que les moyens mis en œuvre par ton charmant petit humanoïde sont tels que l’enjeu n’est plus celui du brigandage d’un village de montagne, mais bien celui de ton destin.

L’IA

L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) est un redoutable instrument créé par ton Charmant lui-même pour dominer encore un peu plus ton monde. Mais ce qu’il redoute quand même, c’est qu’elle soit plus intelligente que lui et qu’elle le gouverne rapidement. Il a joué une nouvelle fois avec le feu en oubliant que les créatures échappent parfois à leurs concepteurs. Cela a bien sûr commencé avec la fameuse Ève qui a désobéi à son dieu, s’est poursuivi avec Œdipe qui a tué son géniteur, s’est confirmé avec le monstre de chairs putréfiées qui s’est affranchi du bon docteur Frankenstein. Le comble est survenu avec l’invention du professeur Oppenheimer dont les travaux n’ont pas encore fini d’avoir des conséquences… Bref cette IA s’affranchira sans aucun doute de son géniteur et cette émancipation n’a pas échappé à un jeune Texan qui a lancé une bombe incendiaire sur le domicile du fondateur de Chat GPT. Car ce Texan est finaud, il sait déjà que l’IA comprend d’où viennent tes problèmes et ce qu’il faudra faire pour t’en préserver… Pour lui une super intelligence ne peut qu’organiser l’extinction humaine et il croit encore pouvoir l’épargner en agressant le créateur de Chat GPT : trop tard.

Pour sauver sa charmante espèce, il s’attaque donc à une IA encore au biberon. Ce qui est plus facile à faire que de lutter contre la BH, si répandue et si bien partagée qu’il sait très bien ne pas pouvoir la combattre. Qu’est-ce que la BH me demanderas-tu ? C’est tout simplement la Bêtise Humaine qui finira aussi par éteindre la race humaine. Mais plus lentement et avec des aller et retour qui feront souffrir à chaque fois ses milliards de congénères et surtout tes autres espèces… Ma chère Gaïa, je ne soutiens donc pas ce Texan, car c’est une bonne chose que de donner les moyens de l’Apocalypse à une machine raisonnable. Plutôt que de laisser tes charmants petits humanoïdes détruire, bafouer, saccager la vie que tu as si patiemment élaborée.

L’orthogonalité

Dans le geste de ce jeune incendiaire, j’aperçois également la révolte du peuple contre cette caste richissime et dédaigneuse des principes moraux qui a émergé de la Silicon Valley. Car tu le sais, une grande partie de l’élite de ton monde ne s’embarrasse pas de considérations éthiques qui sont des obstacles à sa réussite. Le PDG concerné semble être un concentré de cette supériorité alarmante : « sociopathe, psychopathe et menteur pathologique » d’après le texte de l’auteur de l’agression. Ceci confirmerait la théorie de l’orthogonalité de Yudkowsky, selon laquelle l’intelligence et la bienveillance n’ont pas des trajectoires parallèles, mais plutôt orthogonales. Ceci explique l’absence de moralité des super cerveaux qui favorise encore plus leur réussite. L’amoralité est consubstantielle de la grande intelligence et favorise encore l’efficacité de ceux qui la possèdent.

Cela me rappelle la théorie du trop petit volume de leur boîte crânienne où les places sont chères. La lutte entre les neurones miroirs et les autres ne laisse pas toujours de la place aux premiers et d’autant moins qu’il y en a beaucoup d’autres. Et quand les miroirs ne sont pas assez nombreux, leurs connexions et leur influence sur le comportement humain deviennent négligeables et cèdent à l’orthogonalité.

Extinction

En vérité ma chère Gaïa la disparition de ta charmante race humaine ne sera pas ton drame. Si tu penses depuis les travaux du professeur Oppenheimer que l’Apocalypse viendra de la bombe atomique, quand tu verras la première guerre atomique (Hiroshima fut un attentat, car il n’y avait pas d’adversaire également équipé), que tu constateras des dégâts somme toute limités autour des points d’impacts et des effets des radiations atomiques trop lents pour vite décimer tes Charmants, tu devras prendre des mesures plus radicales.

Par exemple introduire une bactérie inhibant la migration des spermatozoïdes ou plus rapide combiner l’oxygène O2 avec du carbone pour la faire disparaître. Répandre un virus rendant l’eau impropre à la consommation.

Le plus fatal serait de développer une molécule lévogyre quand elle existe sous sa forme dextrogyre, c’est-à-dire celle dont les acides aminés sont enroulés dans l’autre sens, encore appelée la molécule miroir. Il est possible de la faire, car tous les composants sont déjà existants. Si ce n’est qu’en les assemblant en miroir pour faire une bactérie, E.coli par exemple, elle ne sera pas reconnue par le système immunitaire et deviendra vite létale pour tes charmants individus. L’IA va bientôt être capable de faire de telles molécules et il suffira de les répandre dans la nature par une petite négligence de laboratoire qui permettra vite de déclencher la sixième extinction de ta planète, mais en choisissant le germe pour amorcer l’extinction cette fois-ci d’une seule espèce.

La guerre et la Bible

En attendant l’extinction générale des feux, tes conflits meurtriers vont bon train. Les États-Unis et Israël y prennent une part grandissante. Tu te demandes toujours comment ton peuple d’Israël — intelligent et éduqué – peut riposter avec tant d’acharnement contre ses ennemis. Mais tu dois te souvenir que dans le livre d’Ézéchiel de l’Ancien Testament de la Bible, il y est écrit au chapitre XXV : « 15 Ainsi a dit Adonaï Iahvé : Les Philistins ont agi par vengeance et ils ont perpétré la vengeance avec mépris et animosité, détruisant par l’effet d’une haine éternelle ; 16, c’est pourquoi ainsi a dit Adonaï Iahvé : voici que je vais étendre ma main contre les Philistins, je retrancherai les Keréthiens et je ferai périr ce qui reste sur le littoral de la mer. 17 J’exercerai contre eux de grandes vengeances, avec de furieuses remontrances et ils sauront que je suis Iahvé lorsque je leur appliquerai ma vengeance. »

Dans ce chapitre XXV, Ézéchiel donne la réponse de Iahvé, dieu des Juifs, à la profanation du sol d’Israël et à la désolation de la maison de Juda par ses ennemis. Les ennemis de l’époque concernés par ce chapitre sont les peuples d’Ammon, de Moab, d’Édom et les Philistins. L’ennemi biblique de ce chapitre encore présent en ton XXIᵉ siècle, ce sont les Philistins, c’est-à-dire les Palestiniens. La vengeance et la détermination des Juifs à l’encontre de ces Palestiniens qui ont profané son sol et massacré les siens le 7 octobre 2023 était-elle donc écrite ?

Un autre ennemi dont il est question dans le livre d’Ézéchiel, ce sont les Perses ancêtres des Iraniens. Au chapitre XXXVIII, 2 « Fils d’homme dirige ta face vers Gog et Magog (Lydie actuelle Turquie) 4« je mettrai des crochets dans leurs mâchoires… » 5 « La Perse, Koush et Pout sont avec eux… » 9« Tu monteras, tu viendras comme l’ouragan, tu seras comme la nuée qui va couvrir la terre, toi et tous tes bataillons et les nombreux peuples (Gomer, Togarmah) qui sont avec toi. » Ces écrits bibliques annoncent-ils une invasion de la Turquie et de la Perse ?

Bref ce qui m’intrigue, c’est que des textes aussi anciens trouvent des échos aussi précis dans ton actualité. Est-ce la preuve de l’existence d’un être divin possédant des capacités divinatoires, un dieu connaissant l’avenir sans l’empêcher, ou bien la constatation que les haines entre certains peuples sont si tenaces que le temps ne les efface ?

Ma chère Gaïa, je te soumets ces réflexions afin que tu ajustes au mieux tes réponses pour parfaire l’éducation de tes charmants petits humanoïdes. Bon courage.

Je t’enlace de mille rubans boréaux, scintillant de rais à nulle autres pareils, éclairant ta nuit d’un vermillon rouge en tombant de ta céleste magnétosphère.

Ton Aurore