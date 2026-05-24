La Russie lance une attaque dévastatrice sur Kiev

Dans la nuit du 23 au 24 mai 2026, Kiev a été frappée par une attaque massive coordonnée combinant missiles et drones russes, faisant au moins quatre morts et plus de 60 blessés. Cette riposte russe intervient quelques jours après une frappe ukrainienne meurtrière contre un établissement éducatif en zone occupée, marquant une escalade significative du conflit armé en Ukraine.

Une nuit de terreur dans la capitale ukrainienne

Les bombardements russes intenses qui ont secoué Kiev et sa région durant la nuit ont causé des dégâts considérables aux infrastructures civiles. Selon le maire de la capitale, Vitali Klitschko, au moins deux personnes ont été tuées dans Kiev même et 56 autres blessées, dont plusieurs hospitalisées en état grave. Dans la région de Kiev, deux décès supplémentaires ont été enregistrés avec neuf blessés.

Les journalistes de l’Agence France-Presse présents sur le terrain ont témoigné des violences du bombardement : plusieurs séries d’explosions successives ont fait trembler les immeubles du centre-ville, tandis que des balles traçantes illuminaient le ciel nocturne. Des tirs de mitrailleuse anti-aérienne ont également été entendus, tentant d’intercepter les drones qui survolaient la capitale.

Des établissements scolaires pris pour cible

Les infrastructures éducatives ont été particulièrement visées lors de cette attaque aérienne. Une école du quartier de Shevchenkivsky a été touchée directement, tandis qu’une frappe à proximité d’un autre établissement scolaire a bloqué l’entrée d’un abri souterrain avec des débris, piégeant temporairement les habitants qui s’y étaient réfugiés.

Cette stratégie de bombardement ciblant les bâtiments civils, notamment éducatifs, illustre l’intensification de la guerre de guerre contre les civils ukrainiens. Les opérations de secours se sont poursuivies dans les heures suivant l’attaque, avec les équipes médicales kievennes assurant une assistance complète aux blessés.

Une riposte aux opérations ukrainiennes antérieures

Cette offensive russe massive constitue la réponse promise par le président Vladimir Poutine suite à une attaque de drones ukrainiens menée dans la nuit du 22 au 23 mai contre le lycée de Starobilsk, situé dans la région de Louhansk occupée par Moscou. Cette frappe ukrainienne avait provoqué au moins 18 morts et plus de 40 blessés.

Kiev a nié avoir visé des cibles civiles, affirmant au contraire avoir frappé une unité russe de drones stationnée dans la région. Le président Volodymyr Zelensky a appelé la communauté internationale à exercer une pression diplomatique sur la Russie pour dissuader de telles représailles, promettant simultanément une réponse équivalente à chaque frappe russe.

Types d’armements et moyens déployés

L’armée ukrainienne a confirmé que l’attaque mobilisait des missiles de divers types et des drones. Parmi les armes russes évoquées figurait le missile Orechnik, ce projectile hypersonique de portée intermédiaire doté d’une capacité nucléaire déployé en Biélorussie depuis l’année précédente.

Moscou a déjà utilisé l’Orechnik à deux reprises depuis le début de l’invasion en février 2022 : en novembre 2024 contre une usine militaire et en janvier 2026 contre une usine aéronautique de l’ouest ukrainien. Dans ces deux cas précédents, les missiles n’étaient pas armés d’ogives nucléaires.

Cette diversité d’armements souligne la volonté russe de mener une frappe combinée maximisant les dégâts aux infrastructures stratégiques et civiles de la capitale.

Les avertissements anticipés qui n’ont pu empêcher l’attaque

Le président Zelensky avait mis en garde samedi contre une opération russe imminente et de grande envergure. Il avait déclaré observer des signes de préparation à une frappe combinée impliquant divers types d’armes, appelant la population à agir avec responsabilité et à se réfugier dans les abris en cas d’alerte aérienne.

L’ambassade des États-Unis à Kiev avait également publié un communiqué alertant sur la réception d’informations concernant une attaque aérienne potentiellement majeure susceptible de survenir à tout moment. Ces avertissements préalables ont permis à certains civils de se mettre à l’abri, limitant probablement le bilan humain global.

Une alerte aérienne générale avait été déclenchée sur l’ensemble du territoire ukrainien pendant toute la durée de l’attaque massive.

Les bombardements s’étendent au-delà de Kiev

L’attaque russe ne s’est pas limitée à la capitale et sa région. Des bombardements ont également visé d’autres zones du centre de l’Ukraine, causant des victimes supplémentaires. Dans l’oblast de Dnipropetrovsk, au moins sept personnes ont été blessées, tandis que l’oblast de Tcherkassy a enregistré onze blessés selon les autorités régionales respectives.

Cette dispersion géographique des frappes démontre l’ampleur coordonnée de l’opération militaire russe, suggérant une stratégie visant à démontrer la capacité de Moscou à frapper simultanément plusieurs régions ukrainiennes.

Un conflit qui s’intensifie et bascule vers l’escalade

Ces bombardements massifs marquent une nouvelle phase du conflit armé en Ukraine, caractérisée par une escalade réciproque des représailles entre Moscou et Kiev. Le cycle de riposte-contre-riposte s’accélère, avec des délais de réaction de plus en plus courts et une intensité croissante des opérations offensives.

La promesse du président Zelensky de répondre de manière égale et complète à chaque frappe russe suggère que de nouvelles opérations offensives ukrainiennes pourraient être imminentes, risquant de prolonger cette spirale de violences. La mention spécifique du missile Orechnik hypersonique dans les discussions stratégiques indique également que les deux belligérants intègrent désormais les armes de dernière génération dans leur calcul militaire.

La présence continue de civils dans les zones urbaines, malgré les risques de bombardement, reflète la réalité d’une guerre menée dans un contexte urbain densément peuplé où l’évacuation massive des populations reste difficile à organiser.

Dans la nuit du 23 au 24 mai 2026, Kiev a été frappée par une attaque massive coordonnée combinant missiles et drones russes, faisant au moins quatre morts et plus de 60 blessés.