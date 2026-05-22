Covid long : le CHRU de Nancy recrute des volontaires pour une étude clinique

Le CHRU de Nancy lance un appel à volontaires et recrute actuellement des personnes souffrant de syndrome post Covid, communément appelé Covid long, pour participer à l’étude clinique COVIDTHERM. Cette étude vise à évaluer l’efficacité de différentes modalités de réadaptation chez des patients présentant des symptômes persistants après une infection Covid 19.

Qui peut participer à l’étude COVIDTHERM ?

Les personnes souhaitant participer à l’étude doivent :

être âgées de plus de 18 ans ;

avoir présenté une infection Covid 19 attestée par un test biologique ;

ne pas avoir été hospitalisées lors de la phase initiale de la Covid 19 ;

présenter au moins deux symptômes persistants de l’affection post Covid parmi la fatigue, l’essoufflement ou un dysfonctionnement cognitif, évoluant depuis plus de 3 mois.

Une étude comparant deux modalités de réadaptation

COVIDTHERM est un essai clinique randomisé et ouvert qui vise à étudier l’impact de deux modalités de réadaptation chez des personnes souffrant de Covid long, en analysant l’évolution de leurs symptômes et de leur qualité de vie.

L’étude compare un protocole de rééducation et de soutien conventionnel en soins primaires (protocole A) à un protocole associant réadaptation et accompagnement en établissement thermal (protocole B), afin d’en évaluer les bénéfices respectifs chez les personnes présentant une affection post Covid.

Deux parcours sont proposés aux participants :

le protocole A repose sur une rééducation kinésithérapeutique conventionnelle et comprend 8 séances réalisées en ambulatoire, un jour sur deux, dans des cabinets de kinésithérapeutes libéraux ou au sein de structures de soins adaptées participant à l’étude ; le protocole B associe hydrokinésithérapie et soins hydrothermaux, réalisés en 8 séances effectuées un jour sur deux dans l’un des établissements thermaux partenaires : Nancy Thermal, Amnéville-les-Thermes ou Vittel / Contrexéville.

Un accompagnement global des participants

Quel que soit le groupe de prise en charge, tous les participants bénéficient d’un accompagnement psychologique, comprenant un bilan lors de la première semaine, puis une séance de téléconsultation par semaine pendant 7 semaines.

Vous souhaitez participer à cette étude, merci de remplir le formulaire via ce lien : https://cicec.limequery.net/713378?lang=fr%20