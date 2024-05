La Navette des Crêtes vous emmène au sommet dès le1er juin !

La Navette sillonnera le massif vosgien des plaines aux sommets pendant les week-ends de juin à septembre, tous les jours durant tout l’été, du 1ᵉʳ juillet au 31 août 2024, de 8 h 30 à 18 h 30.

Embarquez pour une aventure écologique et économique à travers les sommets des Vosges avec la Navette des Crêtes ! Depuis 2001, la Navette des Crêtes, financée par la Région Grand Est et intégrée au réseau Fluo, reprend du service pour un été sobre en carbone.

La Navette sillonnera le massif vosgien des plaines aux sommets pendant les week-ends de juin à septembre, tous les jours durant tout l’été du 1ᵉʳ juillet au 31 août 2024, de 8 h 30 à 18 h 30.

Nouveautés cette année !

La Navette des Crêtes :

Renforce ses liaisons avec le réseau ferroviaire TER Grand Est

S’équipe pour accueillir les cyclistes

Diffuse à bord des informations pour promouvoir les merveilles du massif vosgien

Allier découverte de la Grande Crête des Vosges et de ses vallées, à la diminution des nuisances causées par les véhicules individuels, tel est le parti pris de la formule renouvelée.

L’objectif est de proposer une alternative facilitée au véhicule individuel, notamment par un renforcement des connexions avec le réseau ferroviaire. L’enjeu est double : limiter les flux de véhicules en accès et sur la route des Crêtes pour réduire les émissions de GES2 dans le Massif et réguler le stationnement sauvage lié à un afflux trop important de voitures à certaines périodes.

Pour combiner train+navette vers la Route des Crêtes, rendez-vous sur l’application Fluo ou le site https://www.fluo.grandest.fr/

Plusieurs éléments ont été mis en place pour améliorer la visibilité de la navette :

Une nouvelle livrée pour la navette des crêtes avec l’utilisation de l’identité Massif des Vosges.

De nouveaux poteaux pour améliorer le jalonnement de la navette et l’accès à la crête.

Une campagne de communication amplifiée, avec notamment de l’affichage urbain pour encourager les locaux à utiliser la navette.

Neuf lignes régulières pour sillonner le Massif des Vosges…

Huit lignes régulières reliant les vallées à la crête, ainsi qu’une ligne sommitale appelée « navette des Crêtes », permettront d’organiser son séjour sans recourir à la voiture :

Ligne 68R013 : Colmar – Le Bonhomme – Lac Blanc

Ligne 68R033 : Thann – Vallée de la Thur – Markstein

Ligne 68R043 : Thann – Grand Ballon

Ligne 68R044 : Mulhouse – Guebwiller – Markstein

Ligne IC : Gérardmer – Col de la Schlucht – Munster

Ligne 3 : Remiremont – La Bresse – Col de la Schlucht

Ligne 17 : Saint-Dié-des-Vosges – Gérardmer

Ligne 29 : Epinal – Gérardmer

Ligne 68R068 (navette sommitale/Navette des crêtes) : Grand Ballon – Lac Blanc

La ligne ferroviaire TER Colmar-Metzeral permet également de rejoindre la gare la plus proche de la Crête depuis laquelle il est possible de rejoindre le Hohneck à pied.

… et voyager à petits prix !

Les billets sont disponibles en ligne comme à bord des autocars. Les titulaires d’abonnements sur le réseau Fluo Grand Est bénéficient de conditions avantageuses. L’application Fluo ainsi que le site web www.fluo.grandest.fr permettent de préparer efficacement son voyage.

Ticket unitaire* : 4 euros

Ticket unitaire tarif réduit* : 2 euros sur présentation de la carte Fluo Grand Est ou de la carte Solidaire

Pass Journée groupe/famille (de 2 à 5 personnes) : 10 euros

Gratuité pour les moins de 4 ans et pour les usagers du transport scolaire ayant une carte fluo Les abonnés mensuels TER Fluo 68 accèdent à l’ensemble du réseau des autocars Fluo et à la Navette des Crêtes pour 1 € de plus.

Les voyageurs ayant emprunté le train peuvent monter dans la navette sans surcoût sur présentation d’un billet TER daté du jour !

*Les tickets sont valables 4h après l’achat, sur toutes les lignes du réseau Fluo 68 et sur les lignes JC, 3, 77 et 29 du réseau Fluo 88.

Toutes les informations au sujet de la Navette des Crêtes

Les sentiers de randonnée à découvrir ici