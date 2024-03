Gare de Yutz, train international SAR-LOR-LUX, où en est-on ?

La gare de Bouzonville, fermée en 2016, rouvrira exceptionnellement ses portes ce Vendredi Saint pour y accueillir un train spécial en provenance de l’Allemagne.

Par Bernard Aubin

La première finalité de ces navettes était d’acheminer en partie nos voisins qui se rendent en masse à la grande braderie. Petite ville de 4000 habitants, Bouzonville triple ses effectifs un jour dans l’année… ce qui crée forcément un réel engorgement routier.

Nous avions lancé il y a longtemps, avec le soutien de la Ville de Bouzonville et de sa ville jumelle allemande Rehlingen-Sierburg, l’idée de faite circuler un train spécial le jour de la braderie. Depuis 1998, plusieurs navettes desservent Bouzonville un jour dans l’année. Cinq allers-retours en général.

Projet de création d’un train international

Originalité 2024 : il y aura sept allers dont le premier part de Sarrebruck et six retours. Les trajets sont étendus : autrefois origine Dillingen, plusieurs trains desserviront une gare en amont : Sarrelouis. L’occasion pour nous, Français, de visiter la ville ?

L’autre objectif était de braquer les projecteurs sur un projet plus ambitieux : la création d’un train international reliant Sarrebruck, Dillingen, Bouzonville et Thionville… et desservant Yutz au passage.

Cette desserte comporte plusieurs intérêts majeurs. Elle irriguerait de part et d’autre deux bassins de travailleurs transfrontaliers, vers l’Allemagne et le Luxembourg, et offrirait une perspective de développement à toutes les villes situées sur la ligne.

Pour mémoire, le nombre de travailleurs transfrontaliers se rendant au Luxembourg a augmenté de près de 150 % dans les environs de Bouzonville. Mais la majorité d’entre eux se situe dans la périphérie de Thionville-Yutz-Hayange (57 300).

De plus en plus de transfrontaliers

Nos voisins luxembourgeois projettent l’arrivée de 300 000 frontaliers en 2035. Où loger tout ce petit monde ? Autour de la gare de Thionville ? Le train SAR-LOR-LUX constituerait dans ce cadre un véritable outil d’aménagement du territoire.

Le projet atteint maintenant le quart de siècle. Il est désormais soutenu par 24 communes françaises, les communes allemandes situées sur la ligne, des communautés d’agglomérations et le Conseil Départemental de Moselle.

Mais il a été combattu d’arrache-pied par les Conseils Régionaux lorrains puis Grand-Est qui ont déployé une énergie sans précédent pour le tuer dans l’œuf. Ce serait désormais une ineptie de ne pas le mener à terme. Comptez sur nous pour le ressusciter, c’est de circonstance à l’approche de Pâques !

Et si vous vous ennuyez, n’hésitez pas à venir vous promener ce vendredi à Bouzonville pour visiter la grande braderie, à assister à l’arrivée d’un des trains en gare et pourquoi pas à emprunter l’un d’entre eux pour découvrir la bucolique vallée de la Nied exceptionnellement accessible par le rail.