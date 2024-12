CHRU Nancy : Un chiot à l’Institut de Formation des Aides-Soignants

Elle s’appelle Vénus et participe à la médiation animale auprès des étudiants de l’IFAS du CHRU de Nancy.

Depuis quelques mois, Vénus a fait une entrée remarquée à l’Institut de Formation des Aides-Soignants du CHRU de Nancy. Vénus ? C’est une chienne Cavalier King Charles de moins d’un an, éduquée par la cadre supérieure de santé et coordinatrice pédagogique de l’IFAS, Virginie Simon. Son objectif avec l’arrivée de cette petite chienne : apporter une ambiance plus détendue et apaiser des situations de stress au sein de l’institut grâce à sa présence, aussi bien auprès des étudiants que de l’équipe pédagogique. Un projet totalement inédit au sein du domaine pédagogique en Lorraine.

Médiation animale auprès des étudiants

La médiation animale est plutôt connue et reconnue dans les domaines du soin et du médicosocial, auprès de publics de personnes âgées et de personnes en situation de handicap.

L’animal choisi pour la médiation va apporter des interactions avec les êtres humains : faciliter le bien-être, diminuer le stress, apporter de la confiance en soi, délier les langues, en sont des exemples. L’animal favorise le lien à l’autre et sa présence pendant un cours ou encore une évaluation va diminuer le taux de stress. Virginie Simon peut aussi utiliser Vénus dans le cadre de situations de tension : avoir la chienne sur les genoux d’un interlocuteur peut favoriser la prise de recul et l’apaisement et ainsi permettre la résolution de la situation.

Un cavalier King Charles à l’IFAS

Lorsqu’elle est arrivée à l’IFAS en 2023, Virginie Simon a découvert une population très hétérogène : des étudiants qui sortent du baccalauréat à des personnes en reconversion professionnelle, qui parfois se retrouvent confrontés à des problématiques sociales et psychologiques importantes souvent liées à un manque de confiance en elles. Face à ces situations, l’idée d’apporter un animal à l’IFAS a germé. L’animal choisi pourrait apporter des bénéfices en termes d’interactions sociales, aussi bien auprès des apprenants, qu’auprès de l’équipe pédagogique.

Virginie Simon a ainsi choisi d’adopter personnellement un chiot Cavalier King Charles, une race de chien reconnu en médiation animale pour son caractère social et calme. Elle se charge de l’éduquer et très tôt l’a familiarisée à l’IFAS en la faisant venir plusieurs jours par semaine. Ce sera seulement à son premier anniversaire que Vénus pourra exercer la médiation animale en tant que telle.

Cette initiative a largement été approuvée par les étudiants qui reconnaissent les effets bénéfiques de la présence de Vénus dans les couloirs de l’IFAS et des personnels qui retrouvent une ambiance plus détendue.