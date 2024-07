Nancy : Rassemblement devant la préfecture

La Fédération 54 du Parti communiste français (PCF) appelle ses militants à participer au rassemblement initié par la CGT jeudi 18 juillet. Le rendez-vous nancéien sera place Stanislas à Nancy à 18 heures.

« L’arrivée du Nouveau Front populaire (NFP) en tête des élections législatives anticipées constitue un énorme espoir pour tous celles et ceux qui veulent en finir avec les conséquences économiques et sociales de la politique menée depuis sept ans par Emmanuel Macron. C’est une première étape », écrit Christian Poirson, cosecrétaire de la section de Nancy du PCF, dans un communiqué.

La mobilisation paie

Il poursuit : « Devant ce résultat, le gouvernement a décidé de ne pas appliquer l’augmentation prévue du prix de l’électricité ni les nouvelles dispositions hautement néfastes de l’assurance-chômage. Cela démontre que la mobilisation populaire dans les urnes le 30 juin et le 7 juillet derniers a été décisive pour imposer un recul des politiques réactionnaires. On peut obtenir plus, par exemple abolir la réforme macroniste des retraites puis obtenir le SMIC à 1600 euros. Pour ça, la mobilisation populaire est essentielle sur les lieux de travail du secteur privé comme du secteur public, quel que soit le gouvernement à venir.

Rompre avec l’austérité

Pour l’instant, le président de la République fait tout ce qu’il peut pour réunir une coalition gouvernementale qui poursuivra la politique austéritaire qu’attendent les patrons du CAC40.

Si le NFP a vocation à gouverner, il ne pourra le faire qu’en rompant avec l’austérité et les ordres venus du CAC40. Pour cela, son meilleur allié sera la mobilisation populaire.

N’oublions pas que le RN est en embuscade. Si le NFP a réussi à mobiliser dans les urnes pour empêcher l’extrême-droite d’obtenir la majorité absolue à l’Assemblée nationale, il lui appartient maintenant de trouver les voies politiques qui lui permettront de répondre aux attentes populaires. En gouvernant ou en combattant un énième gouvernement austéritaire. »