L’Allemagne s’enfonce dans la crise

Un modèle social de plus de 70 ans

Or, l’importance historique et économique de Volkswagen pour l’Allemagne est connue de tous, ainsi que le modèle social particulier de l’entreprise, où les employés ont un poids important dans les décisions. Ce modèle, qui a fonctionné pendant plus de 70 ans, est maintenant remis en question face à la concurrence, notamment chinoise.

Cette crise chez Volkswagen s’inscrit dans un contexte plus large de difficultés pour l’industrie allemande, avec environ 20% de celle-ci considérée comme étant en danger.