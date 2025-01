Les tracteurs et les fourches en route vers Paris

La colère des agriculteurs va-t-elle donner le coup d’envoi d’un mouvement social beaucoup plus vaste, entrainant une convergence des luttes attendue par beaucoup ?

La Coordination rurale maintient son action de protestation ce dimanche, défiant l’interdiction de rassemblement émise par la préfecture de police de Paris. Le bras de fer est engagé entre les agriculteurs et les autorités. La Coordination rurale, par la voix de sa présidente Véronique Le Floc’h, confirme sa volonté de mobiliser des dizaines et des dizaines d’agriculteurs pour « encercler » Paris ce dimanche soir, malgré l’interdiction préfectorale des rassemblements non déclarés.

La tension monte d’un cran

La préfecture de police de Paris a pris les devants en interdisant tout rassemblement non déclaré de dimanche 18 h à lundi 12 h, mettant en place un dispositif de sécurité pour prévenir d’éventuelles « actions coup de poing ». Face à cette décision, la présidente du syndicat agricole dénonce un « manque de considération », affirmant que toutes les demandes avaient été effectuées dans les règles.

Le dialogue est dans l’impasse

Au cœur du conflit, la date du 13 janvier proposée par Matignon pour une première rencontre avec les organisations syndicales cristallise les tensions. « Notre patience a des limites. Attendre une semaine de plus, ce n’est pas possible », affirme Véronique Le Floc’h sur RMC. Le syndicat juge insuffisante l’enveloppe de 270 millions d’euros d’aides prévue pour 2024, dans un contexte où le secteur agricole accumule les crises depuis le Covid-19.

Face à cette situation, la Coordination rurale a organisé son action visant l’encerclement de la capitale et maintenant la pression sur le gouvernement pour obtenir une réponse plus rapide à leurs revendications.

Des élections professionnelles

Du 15 au 30 janvier 2025, comme tous les six ans, 2,2 millions d’agriculteurs vont élire les membres des 102 établissements publics agricoles, dont 88 chambres d’agriculture départementales et interdépartementales, les 13 chambres régionales et la chambre nationale. Au total, 3 200 postes d’élus sont à renouveler. Les enjeux sont simples : il s’agit pour chacun des syndicats professionnels de se compter et de peser sur les choix de la politique agricole.

Routiers, artisans, Gilets jaunes…

Reste que la colère des agriculteurs pourrait faire des émules dans un pays poly-fracturé et affaibli par un contexte politico-économique désastreux. La classe politique nous donne à voir un spectacle médiocre, incapable qu’elle est de sortir le pays de l’ornière. L’économie s’effondre et, avec elle, de nombreux secteurs jusqu’ici protégés. Des grandes enseignes disparaissent, de nombreuses TPE et PME sont assommées par les coûts de l’énergie. Nous l’avons écrit il y a quelques jours : l’année 2024 bat tous les records de défaillances d’entreprises, plus de 66.000 !

Comme les autres, les exploitations agricoles sont frappées par l’augmentation insupportable du prix du gaz et de l’électricité, ajoutée à la hausse du carburant qui redonne envie aux Gilets jaunes de s’installer sur les ronds-points. Les routiers, les commerçants, les retraités, les fonctionnaires, n’en peuvent plus de la vie difficile. Ajoutons à cela le spectacle ahurissant de la justice, incapable de juguler la violence quotidienne, le développement inquiétant du narcotrafic qui gangrène le cœur de nos villes et de nos villages… et l’on comprendra l’envie de nombreux Français d’aller rejoindre le cortège des tracteurs.

Pour que les choses changent enfin dans ce pays !

🔴 Nous invitons tous ceux qui défendent l’agriculture à nous rejoindre à Paris dimanche, lundi, mardi. Tout cela dans le respect des institutions, même si elles, ses politiques, ne nous respectent pas.

Nous ne lâcherons rien, pour nourrir les français, pour nos campagnes, pour… pic.twitter.com/9MF0kkBSkr

— Coordination Rurale (@coordinationrur) January 3, 2025