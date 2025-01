Record de défaillance d’entreprises en France

On compte 66.000 défaillances d’entreprises en France en 2024, selon Altares, expert de la donnée d’entreprises. Des TPE et PME, essentiellement.



Une vague de défaillances d’entreprises sans précédent

En ce début 2024, l’économie française fait face à une multiplication alarmante des défaillances d’entreprises. Avec 66 000 sociétés touchées, les TPE et PME sont en première ligne de cette crise qui menace le tissu économique national.

Une situation économique préoccupante

La France traverse une période critique avec un nombre record d’entreprises en difficulté depuis le début de l’année. Selon le cabinet Altares, ce sont 66 000 entreprises qui ont été placées en situation de défaillance, qu’il s’agisse de mesures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette hausse significative s’explique notamment par une baisse de la productivité et une augmentation constante des coûts énergétiques depuis 2022, situation aggravée par la fin annoncée du bouclier tarifaire par le gouvernement.

L’héritage complexe des aides Covid

La période post-Covid révèle ses fragilités. Si les mesures exceptionnelles, dont les prêts garantis par l’État (PGE), ont permis la survie de nombreuses entreprises pendant la pandémie, elles se transforment aujourd’hui en boulet financier. Sur les 804 000 entreprises bénéficiaires, beaucoup peinent à rembourser leurs échéances dans un contexte de trésorerie tendue. La fin des dispositifs de soutien comme le chômage partiel et le fonds de solidarité, qui ont coûté près de 145 milliards d’euros à l’État, accentue cette vulnérabilité.

TPE-PME : les plus exposées à la crise

Le contraste est saisissant entre 2020, où seulement 28 000 entreprises étaient en défaillance, et la situation actuelle. Les TPE, traditionnellement plus vulnérables aux crises, sont rejointes par les PME dans cette spirale négative. Le cabinet Altares rapporte une hausse de 47% des procédures de défaillance pour les PME de plus de 50 salariés au troisième trimestre 2024. L’augmentation des coûts de production, combinée à une demande affaiblie par l’inflation, crée un effet domino particulièrement destructeur.

Les retards de paiement, un fléau français

La situation est aggravée par une problématique spécifiquement française : les retards de paiement. Avec un délai moyen de 51 jours contre 32 en Allemagne, et 85% des entreprises touchées par ce phénomène, la France fait figure de mauvais élève. Ces retards, qui représentaient déjà un manque à gagner de 15 milliards d’euros pour les PME en 2022, augmentent considérablement le risque de défaillance. Selon Coface, un quart des défaillances d’entreprises françaises seraient directement liées à des impayés.

Cette crise n’est pas uniquement française : Allianz Trade note une augmentation de 11% des défaillances d’entreprises à l’échelle mondiale en 2024, soulignant l’ampleur internationale du phénomène.

