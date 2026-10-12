Le Nobel d’économie 2026 à Robert E. Hall et Michael Woodford

L’Américain Robert E. Hall, professeur à l’université Stanford, et Michael Woodford, professeur à l’université Columbia, sont distingués pour leurs recherches sur les « fondements microéconomiques de la stabilisation macroéconomique ».

L’Académie royale des sciences de Suède a annoncé l’attribution du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel 2026 à Robert E. Hall et Michael Woodford, pour leurs travaux sur les « fondements microéconomiques de la stabilisation macroéconomique ».

Cette distinction récompense des recherches qui ont profondément contribué à la compréhension des mécanismes économiques et à l’amélioration des politiques publiques. Leur objectif : mieux anticiper les phases de ralentissement et de surchauffe de l’économie, afin de permettre aux gouvernements et aux banques centrales d’intervenir plus efficacement.

Comprendre les cycles économiques pour mieux les maîtriser

L’économie évolue par cycles, alternant périodes de croissance et phases de ralentissement, voire de récession. Ces fluctuations ont des conséquences directes sur l’emploi, les revenus des ménages, l’investissement des entreprises et le niveau général des prix.

Depuis les travaux de l’économiste britannique John Maynard Keynes, dans les années 1930, les politiques de stabilisation occupent une place centrale dans la réflexion économique. Le principe est relativement simple : en période de récession, les pouvoirs publics peuvent soutenir l’activité en augmentant les dépenses publiques ou en réduisant les impôts, tandis que les banques centrales peuvent abaisser leurs taux d’intérêt pour encourager le crédit et l’investissement.

À l’inverse, lorsque l’économie tourne à un rythme excessif et que les tensions inflationnistes s’accentuent, un resserrement budgétaire ou monétaire peut contribuer à freiner la demande.

Mais la mise en œuvre de ces politiques s’est révélée plus complexe que ne le laissaient penser les premiers modèles économiques.

La crise des années 1970, un tournant pour la pensée économique

Les crises pétrolières des années 1970 ont profondément ébranlé les certitudes des économistes. Les économies occidentales ont alors connu une combinaison particulièrement difficile de croissance faible, de chômage élevé et d’inflation persistante, un phénomène connu sous le nom de stagflation.

Les modèles keynésiens traditionnels semblaient insuffisants pour expliquer cette situation et guider efficacement l’action publique. Les politiques destinées à soutenir l’activité pouvaient alimenter l’inflation sans parvenir à réduire durablement le chômage.

Cette période a renforcé les critiques à l’égard des politiques de stabilisation et favorisé une remise en question des méthodes de modélisation de l’économie.

C’est dans ce contexte intellectuel que s’inscrivent les travaux de Robert E. Hall et Michael Woodford, qui ont contribué à reconstruire les fondements théoriques de l’analyse macroéconomique.

Les décisions individuelles au cœur des modèles économiques

La principale innovation mise en avant par l’Académie suédoise réside dans le recours aux fondements microéconomiques pour comprendre les grands équilibres économiques.

Au lieu de s’appuyer uniquement sur les relations statistiques observées entre des variables globales — inflation, production, consommation ou chômage —, cette approche cherche à expliquer comment les décisions des ménages et des entreprises produisent, une fois agrégées, les résultats observés à l’échelle de l’économie.

Les ménages arbitrent entre consommation présente et épargne future. Les entreprises décident de leurs investissements, de leurs volumes de production et de leurs prix. Ces choix dépendent notamment de leurs anticipations concernant les revenus, les coûts, les taux d’intérêt et les politiques économiques à venir.

Les anticipations jouent ainsi un rôle déterminant dans l’efficacité des politiques publiques. Une décision de banque centrale ne produit pas seulement des effets par son incidence immédiate sur les taux d’intérêt : elle agit également sur les attentes des ménages, des entreprises et des marchés financiers.

Cette dimension prospective permet de mieux comprendre pourquoi une mesure économique peut avoir des effets différents selon le contexte, le moment où elle intervient et la crédibilité de l’institution qui l’annonce.

Les banques centrales au cœur de la stabilisation

Les travaux récompensés ont contribué au développement de modèles macroéconomiques dans lesquels les décisions individuelles, les anticipations et les politiques publiques interagissent. Ces outils théoriques sont aujourd’hui importants pour analyser les effets des décisions monétaires et budgétaires.

Pour les banques centrales, ils permettent notamment de mieux étudier la transmission des variations de taux d’intérêt à la consommation, à l’investissement et à l’inflation. Pour les gouvernements, ils contribuent à évaluer les conséquences de leurs choix budgétaires sur l’activité économique.

L’enjeu est particulièrement important lorsque l’économie subit des chocs imprévus : flambée des prix de l’énergie, perturbations de l’approvisionnement, crise financière ou brusque recul de la consommation.

Comme le souligne John Hassler, président du comité du prix en sciences économiques, les travaux des deux lauréats ont fourni une base théorique solide aux modèles employés par les banques centrales et les gouvernements du monde entier. Ils permettent de mieux analyser les conséquences de ces chocs et d’adapter les réponses des pouvoirs publics.

Robert E. Hall

Né en 1943 à Palo Alto, en Californie, Robert E. Hall est professeur à l’université Stanford. Titulaire d’un doctorat obtenu en 1967 au Massachusetts Institute of Technology (MIT), il est connu pour ses recherches en macroéconomie, notamment sur la consommation, le marché du travail et les fluctuations économiques.

Michael Woodford

Né en 1955 à Chicopee, dans le Massachusetts, Michael Woodford est professeur à l’université Columbia, à New York. Il a obtenu son doctorat au MIT en 1983. Ses travaux portent notamment sur la macroéconomie moderne, la politique monétaire et le rôle des anticipations dans la conduite de l’économie.