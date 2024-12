La dette publique française atteint un nouveau record inquiétant

Avec une augmentation de 72 milliards d’euros sur le dernier trimestre, la dette publique française poursuit sa progression vertigineuse et soulève de nombreuses inquiétudes quant à la stabilité financière du pays, explique l’économiste Marc Touati.

Une croissance incontrôlée de la dette

La dette publique française a atteint le niveau record de 3.303 milliards d’euros au troisième trimestre 2024, soit 114% du PIB. Cette augmentation de 1,5 point sur un seul trimestre représente une hausse de 915,1 milliards d’euros depuis début 2020, faisant de la France le pays qui augmente le plus sa dette parmi les grands pays développés.

Un déséquilibre croissant entre dette et croissance

Le plus préoccupant est le déséquilibre entre l’augmentation de la dette et la croissance économique. Alors que la dette a augmenté de 38,3% depuis 2020, le PIB n’a progressé que de 19,3% sur la même période. Cette situation est d’autant plus alarmante que la France se distingue négativement de ses voisins européens, qui parviennent généralement à maintenir un meilleur équilibre.

Une responsabilité principalement étatique

L’analyse détaillée montre que 83,6% de la dette publique française est générée par l’État et les organismes centraux, soit 2.760 milliards d’euros. Les collectivités locales et sociales ne représentent qu’une part minoritaire de cette dette, contrairement à certaines affirmations politiques.

Des perspectives inquiétantes pour 2025

Les prévisions pour 2025 sont peu encourageantes, avec une émission de dette prévue d’au moins 320 milliards d’euros. La situation pourrait encore s’aggraver si la notation de la France est dégradée, ce qui entraînerait une hausse des taux d’intérêt et rendrait le service de la dette encore plus coûteux.

Un besoin urgent de réformes

Face à cette situation critique, la seule solution viable semble être la restauration d’une croissance forte, notamment à travers l’innovation et la recherche et développement. Cependant, les indicateurs économiques récents et l’instabilité politique actuelle laissent présager des défis majeurs pour 2025.