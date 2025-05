Roumanie : George Simion vs Nicușor Dan

Ils ont une vision diamétralement opposée de la politique. Qui sont les deux candidats en lice au second tour de la présidentielle en Roumanie le 18 mai prochain ?

George Simion en tête au premier tour

George Simion est un homme politique roumain, né le 21 septembre 1986 à Focșani. Il est le fondateur et président de l’Alliance pour l’Union des Roumains (AUR), un parti nationaliste et souverainiste fondé en 2019. L’AUR est devenu la deuxième force politique du pays depuis les élections législatives de 2024. Depuis décembre 2020, il est député au Parlement roumain, représentant la circonscription de Bucarest. En janvier 2025, il a été élu vice-président du Parti des Conservateurs et Réformistes européens (ECR), un groupe influent au Parlement européen.

Opposé à l’aide militaire à l’Ukraine

Simion est connu pour ses positions conservatrices, eurosceptiques et anti-globalistes. Il s’oppose notamment à l’aide militaire à l’Ukraine et prône un rapprochement avec les valeurs traditionnelles, en s’appuyant sur l’Église orthodoxe roumaine. Il est également un fervent partisan de Donald Trump et de Giorgia Meloni, et se présente comme un défenseur de la souveraineté nationale.

41% des suffrages au premier tour

Lors de la reprise de l’élection présidentielle roumaine en mai 2025, Simion a remporté le premier tour avec environ 41 % des voix, devançant largement le candidat centriste Nicușor Dan. Le second tour est prévu pour le 18 mai 2025. Cette victoire a suscité des inquiétudes quant à un possible virage de la Roumanie vers une politique plus nationaliste et eurosceptique, à l’instar de la Hongrie ou de la Slovaquie.

Figure montante du nationalisme européen

Par le passé, Simion a été interdit d’entrée en Moldavie et en Ukraine en raison de ses activités jugées déstabilisatrices et de sa rhétorique incendiaire. Il a également fait l’objet d’une enquête criminelle, bien qu’il nie toute sympathie pro-russe. Ses détracteurs craignent que son élection puisse compromettre l’unité européenne et la sécurité régionale.

En résumé, George Simion est une figure montante du nationalisme en Europe de l’Est, dont l’ascension rapide reflète un rejet croissant de l’establishment politique traditionnel en Roumanie.

Pour en savoir plus sur George Simion, consultez sa page Wikipédia

Nicusor Dan, maire de Bucarest

Nicușor Dan est un homme politique roumain, mathématicien de formation, actuellement maire de Bucarest et candidat indépendant à l’élection présidentielle roumaine de 2025. Il est reconnu pour son engagement en faveur de la démocratie, de l’intégration européenne et de la réforme de l’État.

Parcours académique et professionnel

Né le 20 décembre 1969 à Făgăraș, en Roumanie, Nicușor Dan a remporté deux médailles d’or aux Olympiades internationales de mathématiques en 1987 et 1988. Il a poursuivi ses études à l’École normale supérieure et à l’université Paris XI, où il a obtenu un doctorat en mathématiques. En 1998, il est retourné en Roumanie pour contribuer au développement de son pays.

Engagement politique

En 2015, il a fondé l’Union Sauvez la Roumanie (USR), un parti politique centriste et pro-européen. Il a été député de 2016 à 2020. En 2020, il a été élu maire de Bucarest en tant qu’indépendant, mettant fin à douze ans de gouvernance par le Parti social-démocrate. Il a été réélu en 2024.

Candidat à l’élection présidentielle de 2025

En 2025, Nicușor Dan s’est présenté à l’élection présidentielle en tant que candidat indépendant. Il s’est qualifié pour le second tour, prévu le 18 mai, face au candidat d’extrême droite George Simion. Dan bénéficie du soutien de plusieurs partis pro-européens, dont l’USR, REPER, le Parti Mouvement Populaire (PMP), le Parti Vert et Force de Droite.

Positionnement politique

Nicușor Dan est perçu comme un défenseur de la démocratie et de l’État de droit en Roumanie. Il s’oppose fermement aux influences autoritaires et populistes, prônant une gouvernance transparente et responsable. Il a notamment critiqué les ingérences étrangères dans le processus électoral roumain et s’est engagé à renforcer les institutions démocratiques du pays.

Pour en savoir plus sur sa vision et ses propositions, vous pouvez consulter son site officiel