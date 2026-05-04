Fabien Gorgeart apporte quelques réponses dans son film avec Laure Calamy et Vincent Macaigne : « J’avais envie de raconter que l’amour ne s’annule pas, mais s’accumule », confie le réalisateur.

« La famille n’arrête pas de changer, de se moduler », constate Fabien Gorgeart, venu présenter en avant-première aux Rencontres du Cinéma de Bretagne, à Guingamp, son film « C’est quoi l‘amour ? » (sortie le 6 mai). Comme dans ses longs-métrages précédents (« Diane a les épaules », « La Vraie famille »), le réalisateur analyse à nouveau les liens familiaux, à travers cette fois des familles recomposées, reformées.

L’explosive Marguerite et le paisible Fred (joués par Laure Calamy et Vincent Macaigne) sont ainsi un ex-couple déjà civilement divorcé depuis des années ; Marguerite a refait sa vie avec Sofiane (Lyes Salem) et Fred lui veut se remarier avec Chloé (Mélanie Thierry). Problème, la catholique Chloé tient à s’unir à l’église, et pour cela il faut d’abord obtenir l’annulation du mariage religieux de Fred et Marguerite. Ceux-ci doivent alors convaincre un tribunal ecclésiastique de leur immaturité lors de leur lointaine union, scellée dans l’insouciance de la jeunesse.

« Je me suis renseigné sur l’annulation du mariage religieux, j’ai fait un travail d’enquête, j’ai rencontré des prêtres et des personnes qui ont fait la démarche », précise Fabien Gorgeart, « très croyant » quand il était enfant. Outre que tout cela remue le passé, suscite la crainte d’un sentiment d’abandon de leur fille commune, ce qu’ils pensaient n’être qu’une formalité n’est en fait pas aussi simple que ça. Le processus impose même d’aller faire une demande jusqu’au Vatican (où siège alors un pape africain), ce qui vaut à toute la tribu, enfants, ex, nouveaux et futurs conjoints, de faire ensemble un voyage à Rome. Grand Prix du Festival de l’Alpe d’Huez, le film prend alors des airs de comédie italienne et s’amuse de références à un certain cinéma (Nanni Moretti, par exemple), avec une balade en Vespa dans les rues de Rome.

Comédie de remariage et de redivorce

Les ex-époux redivorcent et se retrouvent en même temps : « Ils sont troublés, ils reconvoquent d’anciens sentiments », dit le réalisateur. Comme prévu, il y a bien un mariage au final, où Léa, la fille de Marguerite et Fred jouée par la délicieuse Céleste Brunnquell, fait un émouvant discours. « C’est un personnage qui réconcilie, qui fait le lien. C’était important pour moi de raconter que l’amour circule tout le temps », précise Fabien Gorgeart, qui apporte quelques réponses à sa question-titre : « C’est quoi l‘amour ? ».

Dans cette chronique sympathique et bienveillante, parfois un peu bavarde et décousue, le réalisateur évoque ainsi les « différentes façons d’aimer et de faire famille », ces liens sentimentaux qui peuvent perdurer malgré les séparations, qu’on peut être et avoir été. « J’avais envie de raconter que l’amour ne s’annule pas mais s’accumule », assure Gorgeart, dont le film est à la fois une comédie de remariage et de redivorce.

Patrick TARDIT

« C’est quoi l‘amour ? », un film de Fabien Gorgeart, Laure Calamy et Vincent Macaigne (sortie le 6 mai).