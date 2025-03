Le Grand Est confirme son attractivité touristique en 2024

La Région Grand Est vient de dévoiler les chiffres du tourisme pour l’année 2024, révélant une stabilité remarquable de la fréquentation malgré un contexte national et international complexe. La progression des clientèles internationales constitue le fait marquant de cette année touristique.

Lors d’une conférence de presse tenue hier, Cédric Gouth, Vice-Président de la Région Grand Est délégué au Tourisme, et Henry Lemoine, Président de l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est (ART GE), ont présenté un bilan touristique 2024 encourageant pour le territoire.

87 millions de nuitées

« Ce bilan conforte notre stratégie touristique régionale, visant à renforcer la qualité des offres de séjours, à valoriser la diversité et les richesses des territoires, et à cibler les clientèles nationales via la Plateforme Explore Grand Est, ainsi que les clientèles internationales grâce à des actions de promotion et de communication spécifiques », ont déclaré les élus.

Stabilité et croissance internationale

Avec 87 millions de nuitées enregistrées, le secteur touristique du Grand Est démontre sa résilience face à un contexte particulier, marqué notamment par les Jeux Olympiques à Paris et diverses tensions politiques. La région a particulièrement brillé par sa capacité à attirer les visiteurs internationaux, en progression de 2%.

Si les visiteurs allemands ont légèrement diminué (-3%), cette baisse a été largement compensée par l’explosion des marchés lointains :

Hausse de 45% pour la clientèle chinoise

Progression de 15% pour les visiteurs américains et canadiens

Augmentation de 30% pour les touristes brésiliens

Les Français hors Grand Est représentent 39% de la fréquentation avec 34,4 millions de nuitées, tandis que le tourisme intra-régional reste stable avec 15,4 millions de nuitées (18% du total).

Retombées économiques significatives

Le secteur hôtelier enregistre une croissance de 4% de son chiffre d’affaires, principalement due à un effet prix. Les établissements de Strasbourg, Colmar et Reims figurent parmi les plus performants de l’année.

Les excursions à la journée connaissent également une belle dynamique avec une progression de 5% par rapport à 2023, atteignant 110 millions de visites. Cette tendance est notamment portée par les habitants du Grand Est (+8%) et les visiteurs des pays frontaliers.

Dépenses en hausse

L’impact économique se traduit aussi par une augmentation de 5% des dépenses des visiteurs internationaux, avec une contribution particulièrement forte des marchés lointains (+14%). La mobilité sur le territoire s’intensifie, comme en témoigne la forte progression des dépenses en transports.

Ces résultats valident la stratégie déployée par la Région Grand Est et l’ART GE, axée sur le renforcement de l’attractivité et de la qualité des offres de séjours, aussi bien pour les visiteurs nationaux qu’internationaux.