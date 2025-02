Metz : Un quatorzième établissement pour Heintz Hôtellerie

Le Groupe Heintz immobilier et hôtellerie, acteur local majeur dans le secteur de l’hébergement touristique via sa branche Heintz hôtellerie, vient de signer l’acquisition de son 14ᵉ hôtel.

Ce nouvel établissement : l’ibis Metz Centre Cathédrale est le 7ᵉ sur l’agglomération messine et le 8ᵉ avec Accor Hôtel. Ce renfort stratégique confirme la position du groupe en tant que pilier de l’hôtellerie dans la région Grand Est et améliorera l’offre du parc hôtelier à Metz avec une marque forte et reconnue.

Ibis Metz Cathédrale

L’établissement jouit d’un emplacement exceptionnel au bord de la Moselle, à seulement cinq minutes à pied de la cathédrale Saint-Étienne de Metz et du centre-ville historique. Cette situation privilégiée permet aux clients de profiter pleinement des richesses culturelles et patrimoniales de Metz tout en bénéficiant d’une vue incroyable sur la cathédrale. Avec un accès à l’autoroute A31 nord et à l’itinéraire de la véloroute La Voie Bleue, l’hôtel bénéficie d’une position idéale pour répondre aux besoins d’une clientèle d’affaires comme de loisirs.

79 chambres climatisées

Construit en 1981, l’hôtel propose 79 chambres climatisées, offrant le confort d’un établissement 3 étoiles. Une salle de réunion pouvant accueillir 20 personnes vient renforcer l’offre commerciale d’Heintz hôtellerie en matière de séminaires.

À propos d’Heintz hôtellerie

Depuis 2013, Heintz hôtellerie est spécialisée dans l’acquisition et la transformation de biens immobiliers en hôtels ou d’établissements déjà exploités, avec une gamme variée principalement sous franchise de grands groupes hôteliers. Animé par une démarche d’amélioration continue et d’innovation, notamment en matière de performance énergétique, le groupe s’engage également dans la responsabilité sociétale. Avec un portefeuille de 14 hôtels, la branche Heintz hôtellerie du Groupe Heintz immobilier et hôtellerie, est un acteur majeur dans le secteur de l’hébergement touristique du Grand Est de la Heintzimmobilierethotellerie.com/

À propos d’ibis

Depuis 1974, ibis s’impose comme une marque pionnière, fondée sur trois grands principes : abordable, innovant, fiable. C’est la première marque hôtelière en Europe à avoir rendu accessibles à tous des nuitées de qualité dans des chambres confortables, démocratisant ainsi le voyage et l’hôtellerie. En 2012, la famille de marques ibis voit le jour autour de trois déclinaisons, ibis, ibis Styles et ibis budget, chacune affichant une personnalité, un concept et une énergie qui leur sont propres, toutes réunies par le même esprit d’ouverture et la même triple promesse : abordable, pratique, confortable. ibis, marque économique la plus connue au monde, exploite plus de 2 600 établissements dans 79 pays à travers ses trois déclinaisons. ibis.com

À propos d’Accor

Accor est un leader mondial de l’hospitalité proposant des expériences dans plus de 110 pays, avec 5 700 hôtels, 10 000 restaurants & bars, des espaces bien-être ou encore de coworking. Le Groupe déploie un écosystème parmi les plus diversifiés du secteur, grâce à plus de 45 marques hôtelières allant du luxe à l’économie, en passant par le lifestyle avec Ennismore. Accor s’attache à agir concrètement en matière d’éthique des affaires, de tourisme responsable, de développement durable, d’engagement solidaire, et de diversité & inclusion. all.com | group.accor.com