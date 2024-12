L’histoire de Metz manquait d’une synthèse renouvelée. Une vingtaine d’auteurs proposent un panorama d’une période glorieuse et charnière marquant la fin de l’indépendance de la ville, la « République messine ».

« Metz à la fin du Moyen Âge » est un ouvrage qui fait le point sur une trentaine d’années de recherches universitaires et historiques, complétée par les données récentes fournies par l’archéologie.

Cette synthèse sur la ville de Metz entre la fin XIVe et le milieu du XVIe siècle, cité autonome entre royaume de France et Saint-Empire, était attendue depuis celle de Jean Schneider (La ville de Metz au XIIIe-XIVe siècles) parue en 1950.

Cinq chapitres

Une soixantaine de thèmes sont traités tant du point de vue de l’urbanisme que du point de vue militaire, politique, économique, religieux et diplomatique, en abordant des sujets novateurs comme la culture et les changements climatiques impactant l’économie et la société messine.

Ils sont répartis entre cinq chapitres évoquant : Aménager et défendre ; Société, pouvoir et administration ; Produire et consommer ; Vie religieuse, culturelle et artistique ; Diplomatie et relations extérieures. Le tout est rythmé par une vingtaine de cartes et des encarts faisant le point sur des innovations de l’époque médiévale à Metz.

Les principales spécificités qui ont marqué l’histoire médiévale messine sont enrichies des recherches les plus récentes par un travail scientifique pluridisciplinaire et rigoureux.

À propos des auteurs

Dirigé par Julien Trapp, ce livre de 448 pages est le fruit de la collaboration de sept auteurs principaux à l’origine de ce projet débuté en 2016. Ils sont renforcés par dix-huit collaborateurs, pour la plupart historiens, archéologues et historiens de l’art, enseignants et professionnels du monde patrimonial, afin de présenter un vaste panorama et la richesse de l’histoire de Metz à la fin du Moyen Âge.

Le Pays Messin

Cité prospère, Metz profite de sa situation entre royaume de France et Saint-Empire, dont elle dépend en théorie, pour bénéficier d’une quasi-indépendance à la fin du Moyen Âge. La cité contrôle un vaste territoire (le Pays messin) – une particularité notable alors qu’elle est entourée de grandes principautés – et connaît de profondes mutations politiques, économiques et sociales entre la fin du XIVe et le milieu du XVIe siècle. Cependant, le déclin progressif de son élite urbaine, les familles des paraiges, entraîne en 1552 la fin de son système de gouvernement oligarchique, mettant un terme à une période remarquable de l’histoire messine.

Un livre à lire et à offrir.

*Metz à la fin du Moyen Âge

Ouvrage dirigé par Julien Trapp

448 pages, 25 €

L’ouvrage est vendu à la boutique du musée de la Cour d’Or à Metz, à la FNAC et dans toutes les bonnes librairies.