QuID#1 un nouveau-né dans le monde des media

QuID pour « Qu-elle I-nfo D-emain », c’est un événement organisé par deux journalistes Xavier FRERE et Frédéric CROTTA. Il se déroulera vendredi 12 septembre, à Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône.

Quel avenir pour les médias?

Il s’agit de débattre sur l’avenir des médias, à l’heure des bouleversements liés à l’IA, à la toute-puissance des groupes de presse, à la précarité du métier de journaliste, tout en s’interrogeant sur le fossé grandissant entre une presse nationale, parfois déconnectée du terrain et les lecteurs/auditeurs/spectateurs/internautes habitants en milieu rural. Comment renouer ce lien ? Comment rétablir la confiance avec les journalistes ?

Conférence-débat et expo photos

Cette première conférence-débat réunira Thibaut Bruttin (Reporters sans frontières (RSF)), Vincent Nouzille, Catherine Boullay (LA LETTRE) @Daniel Fallet, Sandrine Chesnel & Pierrick Juin, dessinateur à Charlie Hebdo.

QuID #1, c’est également une expo des photos de Xavier Frère et Frédéric Crotta du 8 au 21 septembre, toujours à l’Espace Frichet et une séance de dédicaces à la librairie les cyclamens le samedi 13 septembre, de 10 h à 12 h.