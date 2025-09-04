À Gaza, il n’y aura bientôt plus personne pour informer

L’armée israélienne massacre délibérément les journalistes, dénonce Reporters Sans Frontières (RSF) pour que l’opinion publique ne connaisse pas les horreurs dans l’enclave palestinienne. 220 journalistes ont été tués.

« Nous étions plus de 270 médias de plus de 70 pays à nous mobiliser ce lundi 1er septembre pour la protection des journalistes à Gaza, écrit RSF. En signe de solidarité — au Brésil, en Italie, au Liban, en France et ailleurs _ des Unes noires, des bannières en ligne et des messages diffusés par radios et télévisions, ont partagé un message clair : “Au rythme où les journalistes sont tués à Gaza par l’armée israélienne, il n’y aura bientôt plus personne pour vous informer.”

Onze journalistes de plus

Au cours des dernières semaines, les frappes israéliennes ont encore tué 11 journalistes palestiniens, portant à 220 le nombre de reporters tués depuis le début du conflit, dont au moins 56 dans l’exercice de leurs fonctions. À l’initiative de RSF et du mouvement citoyen mondial Avaaz, les rédactions, à l’international, se sont unies pour dénoncer ces meurtres impunis, exiger la protection des journalistes de Gaza et réclamer l’évacuation d’urgence de celles et ceux qui le souhaitent. En amont de la 80e Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à partir du 9 septembre, cette mobilisation réclame une action forte de la communauté internationale.