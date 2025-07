Gaza : La journaliste Islam al-Zaanoun, victime d’un tir israélien

« Prendre les journalistes pour cible est un crime de guerre, et ces crimes ne peuvent plus rester impunis » dénonce Reporters sans Frontières (RSF).

Depuis le début de la guerre à Gaza, en octobre 2023, RSF dénonce vigoureusement les attaques délibérées contre les journalistes, dont plus de 200 ont été tués dans l’exercice de leur métier. Le 3 juillet 2025, un quadcopter israélien survolant la journaliste palestinienne Islam al-Zaanoun alors qu’elle sortait de chez elle, vêtue de son gilet et de son casque marqués « Press », lui a tiré une balle dans l’épaule.

« Un crime de guerre »

La journaliste a été hospitalisée à l’hôpital al-Quds, où son état reste stable. En raison du manque de ressources médicales dans ce territoire déchiré par la guerre, le personnel n’a pas été en mesure d’extraire la balle, qui reste logée dans son corps et pourrait endommager son bras ou ses poumons, selon ses médecins. Elle a besoin de soins urgents en dehors de la bande de Gaza.

Prendre les journalistes pour cible est un crime de guerre, et ces crimes ne peuvent plus rester impunis.

En raison des multiples exactions commises par Israël contre les journalistes dans la bande de Gaza depuis octobre 2023, RSF rejoint l’appel de plus de 180 organisations à suspendre l’accord d’association entre l’Union européenne (UE) et Israël.